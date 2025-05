Denuncian que la ANDIS suspende irregularmente pensiones no contributivas

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en el marco legal que protege a las personas con pensiones por invalidez dentro de la revisión masiva que lleva adelante el Gobierno Nacional de Javier Milei, se vienen realizando suspensiones ilegales y por ello hemos intimado formalmente a la ANDIS que se abstengan de proseguir con esa conducta y ajusten su proceder a la legislación vigente. Gialluca afirmó que, “las suspensiones sin resolución son ilegales”, no puede el Estado Nacional utilizar vías de hecho para quitar beneficios a la gente, pues para ello deben dictar resoluciones administrativas formales. Si una Resolución otorga un beneficio, otra resolución debería suspenderlo. Si eso no se produce, entonces la ANDIS estará utilizando vías de hecho y en este caso se debe acudir a la justicia, pues en estos casos, se priva a una persona vulnerable de un ingreso necesario para su subsistencia. Por último, el Funcionario Provincial, aclaro que las pensiones no contributivas por invalidez no son jubilaciones. Se trata de una asistencia estatal destinada a personas con discapacidad, sin recursos propios y sin capacidad de insertarse en el mercado laboral. Estas pensiones fueron creadas en 1948 por la Ley 13.478 durante el Gobierno Nacional de Perón, son inembargables y están destinadas a personas sin suficientes recursos propios. Asimismo, diferenció estas pensiones de los retiros por invalidez que se otorgan dentro del sistema provisional. Son cosas distintas, en los retiros por invalidez hay aportes y un régimen diferente, con una revisión obligatoria a los tres años, incluso esto ha sido declarado inconstitucional en algunos casos.