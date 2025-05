Argentina es el segundo país más caro de América Latina para comprar limentos y bebidas en supermercados

Informó el INDEC que, el nivel de ingresos para cubrir la CBA (Canasta Básica Alimentaria) pasó a ser de $502.291, mientras que el de la CBT (Canasta Básica Total) es de $1.110.063, por lo cual, desde el Organismo de la Constitución se afirmó que, todas aquellas familias que no superen la CBA se encuentran bajo la línea de indigencia, mientras que, para no ser pobre en Argentina, se debe superar la CBT-Desde la Defensoría del Pueblo, se informó que el INDEC actualizó los montos que definen los distintos estratos sociales en el país, de acuerdo a su nivel de ingresos, en el contexto de que “según el mismo, la inflación de abril fue del 2,8% y acumula un 47,3% en los últimos 12 meses”. En este sentido, en el caso de un “hogar tipo” conformado por una pareja varón y mujer, con dos hijos de entre 6 y 8 años, el nivel de ingresos para cubrir la CBA (Canasta Básica Alimentaria) pasó a ser según el INDEC de $502.291, mientras que el de la CBT (Canasta Básica Total) es de $1.110.063. Por lo cual, desde el Organismo de la Constitución se afirmó que todas aquellas personas o familias que no superen la CBA se encuentran bajo la línea de indigencia, mientras que, para no ser pobre en Argentina, se debe superar la CBT, sin tener en cuenta los gastos de alquileres, como así también, recordando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación de precios en una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares en diversas regiones del país, sin embargo, las condiciones de consumo han cambiado drásticamente desde 2004 y 2005. Por ejemplo, el IPC actual incluye productos obsoletos como televisores de tubo y DVD, mientras que hoy en día, plataformas como Disney+ y Netflix son las más consumidas, por lo que los mismos representan un 17% de los gastos de cada persona, mientras que en el IPC actual solo se considera un 2%, igual situación se presenta con los servicios públicos esenciales, como la energía eléctrica, a lo que se le suman el permanente aumento de la telefonía móvil que no es ponderada debidamente. En este contexto, la Fundación Ecosur determinó que llenar el changuito en Argentina es un 40% más caro que los países de Latinoamérica, superado únicamente por Uruguay. El costo mensual de alimentos y bebidas de una familia tipo alcanzó en abril los USD 557 promedio ($641.500 pesos), apenas por debajo de los USD 646 que registró Uruguay. Para hacer las comparaciones, se utilizó un tipo de cambio mayorista de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina, Paraguay mostró el menor costo regional, con una canasta que cuesta 38% menos que en la Argentina. Según el informe, llenar el changuito en la Argentina costó más que en otros países de gran tamaño, como México (USD 547), Chile (USD 502), Perú (USD 497) o Brasil (USD 399). Paraguay se ubicó como el país con el menor costo para una canasta mensual de alimentos, con un total de USD 342. El estudio consideró una canasta mensual representativa del consumo de una familia tipo de cuatro integrantes: un hombre de 35 años, una mujer de 31 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años. Las cantidades y productos seleccionados se basaron en la Canasta Básica Alimentaria que publica el INDEC para la región del Gran Buenos Aires. Esos mismos criterios se trasladaron a los demás países de la región para asegurar la comparabilidad. El costo de cada changuito se estimó en base al consumo mensual de un adulto equivalente, según las tablas del INDEC, y luego se ajustó para una familia tipo. La composición del changuito incluye más de 30 productos entre los que se encuentran carne vacuna, pan blanco, verduras, leche, frutas, bebidas y productos envasados. Entre todos los productos analizados, la carne vacuna representó el gasto más alto para una familia argentina: USD 138 mensuales ($159.000), le siguieron el pan blanco con USD 72 ($83.000) y la carne de pollo con USD 56 ($65.000). La comparación regional evidenció que llenar el changuito en Uruguay costó un 16% más que en la Argentina, mientras que Paraguay, en el otro extremo, mostró precios sustancialmente más bajos. Bolivia, Brasil y Colombia también registraron costos inferiores a los USD 400 mensuales. Para facilitar la comparación, todos los valores se expresaron en dólares, aplicando los tipos de cambio oficiales de cada país informados por sus respectivos bancos centrales, en el caso argentino, se tomó el tipo de cambio mayorista publicado por el BCRA.