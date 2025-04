Samaniego sobre el Congreso del PJ: “Tenemos la obligación de darle a la ciudadanía una alternativa a este plan económico con síntomas claros de fracaso”

La Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) dialogó con el diputado provincial y jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, quien se refirió al Congreso del Partido Justicialista convocado por su presidente, el doctor Gildo Insfrán, para el próximo viernes 25 de abril y dijo que, en principio, es para normalizar “algunas cuestiones administrativas”.

“Preparando el Partido para este año tan importante que tiene Argentina porque debemos ser alternativa real, verdadera, tenemos la obligación de darle a la ciudadanía una alternativa a este plan económico, plan integral, que realmente tiene síntomas claros de fracaso”, sostuvo.

Y agregó: “El Partido Justicialista ha sido frentista con todo aquel que comulgue, no totalmente con nuestras ideas, pero que sí tenga como norte la idea de creer que la necesidad de la Argentina no es un endeudamiento de este tipo, no es más ajuste, no son reformas estructurales, como ellos dicen, que dañan a los jubilados, a los trabajadores, no ese es el camino para nosotros de la salida de la Argentina”.

En contraposición, el legislador aseguró que el camino que debe tomar el país es “con más trabajo, con más empleo, con más consumo interno, con la mejora de la calidad de vida de cada uno de los argentinos que debe coincidir con el crecimiento económico”.

“Se puede hacer eso, lo ha logrado, en la mejor época de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se ha podido, así que, claramente, queremos otra Argentina que la Argentina que quiere Milei, para pocos; y nosotros pretendemos, estamos convencidos que en la Argentina cabemos absolutamente todos”, manifestó.

Samaniego se tomó su tiempo, también, para expresarse en relación al fallecimiento del Papa Francisco y recordó que “él insistía mucho en la justicia social como principio rector, como camino a la igualdad de posibilidades”.

“Él hablaba de un mundo en el cual tenemos que caber todos, que absolutamente nadie quede atrás, no tiene por qué existir un sistema económico que solamente alcance para un pequeño porcentaje de la población, de ninguna manera”, sentenció.

Y agregó: “Ya se han encontrado, no es que nosotros estamos en búsqueda todavía, sistemas económicos, sistemas políticos de organización, en el cual todos puedan vivir bien, todos puedan alcanzar el florecimiento, la felicidad, el poder tener la tranquilidad de que sus hijos van a estar bien, la certidumbre del día de mañana, que si a mí me pasa algo, yo voy a poder contar con una mano del Estado que me pueda ayudar”.

En este punto, el diputado aseveró que “estamos convencidos de que otra filosofía de vida, no solamente otro país, distinta a la de Javier Milei, es posible”.

“Encima esta forma de mirar la sociedad y la economía de Milei está fracasando en la Argentina, porque pedir un préstamo al FMI es fracasar. Que nadie se nos venga a decir que esto es un éxito o es un trampolín a lo que puede venir para mejor. Nunca firmar con el FMI fue, ni en la Argentina, ni en ninguna parte del mundo, una buena”, consideró.

Y trajo a la memoria que el ex presidente Juan Domingo Perón decía “que no había que ir al Fondo” y, por ello, la primera vez que Argentina va es con la dictadura militar del año 55.

“Aparte del endeudamiento, aparte de la devaluación que hace, las condicionalidades con que te presta el FMI el dinero, son muy graves. Él no te presta y te dice, bueno, con esta plata, hacés lo que quieras. No”, resaltó.

Y profundizó: “Está pidiendo más ajustes sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sobre las provincias, pide la reforma jubilatoria, la reforma impositiva, la reforma laboral, las condiciones, la letra chica del acuerdo con el FMI es la que va a producir un daño muy profundo en el tejido social de la Argentina”.

Esta situación, destacó Samaniego, es “lo que nosotros debemos evitar”, es decir, “no sólo el dinero que nos va a endeudar, de nuevo, en dólares y con intereses”.

“Este ajuste que hizo, que felicita el FMI sacar en los remedios a los jubilados, que los jubilados pierdan el 30% del poder adquisitivo, que solamente cierran con represión, la drástica disminución de los fondos para las provincias, la paralización de obras públicas que representan la calidad de vida de la gente, a eso no le basta, no le satisface todavía al FMI. A menudo le va a representar dolor y mayor problema a la gente”, ratificó.

Y cerró: “Está aplicando un modelo económico que no funciona, si no hubiera sido, estaba desesperado en las últimas semanas, vendiendo dólares para que el dólar no se le vaya. Y él decía que iba a dolarizar, que iba a poner una bomba en el Banco Central, porque el Banco Central intentaba dejar de emitir. No existe gobierno en los últimos 30 años que haya emitido tanto dinero como este”.