Relevamiento determinó fuertes aumentos en los alimentos post devaluación

Gialluca denunció una gran dispersión en los precios de los alimentos, frutas y verduras, como así también de los cortes cárnicos, donde al haberse establecido “bandas de flotación para el dólar”, ha originado una incertidumbre generalizada en los actores económicos que “remarcan preventivamente”, por lo que, confirmamos que en la argentina, “una vez que un producto aumentó de precio, este luego no se retrotrae y no importa si el dólar se ubica en el techo o en el piso de la banda, todo el peso recae sobre el bolsillo de los asalariados”-

La Defensoría del Pueblo, viene denunciando desde hace algún tiempo, tanto los desfasajes entre los porcentajes de aumentos de los alimentos del IPC brindado por el INDEC (por tomar como base la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005, absolutamente desactualizada, entre otras causas) y su evolución real, como así también, lo que los consumidores deben pagar por iguales productos en distintas regiones del país. Es así que, tras la salida del cepo, se llevó a cabo un relevamiento por personal del Organismo de la Constitución en los supermercados de nuestra ciudad, “que permitió determinar, no solamente importantes aumentos que llegan en algunos casos hasta el 12 y 15%, como así también, retrasos en abastecimientos como la leche que está siendo entregada de forma programada”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, “advirtió que, la puja entre las principales empresas alimentarias argentinas y la Cámara de Supermercados Mayoristas -CASMA- que no acepta nuevas listas de aumentos con precios injustificados, de no resolverse, podría llegar a causar en corto plazo, quiebres de stock en productos básicos”, por lo que, es necesario alcanzar un consenso que permita el desarrollo del consumo masivo y proteger el bolsillo de los ciudadanos, ofreciendo productos a precios lo más competitivos posibles en el actual contexto. Es que la fijación de un nuevo sistema cambiario denominado “de bandas de flotación”, sin que se fije con precisión un nuevo valor para el dólar, ha originado una incertidumbre generalizada entre los actores económicos, “los que en nuestra provincia acudieron a lo que se denomina habitualmente como remarcaciones preventivas”. Todo ello, confirma una vez más que, en argentina una vez que algún producto aumenta, luego los precios no bajan, “no importa si el dólar se ubica en el techo o en el piso de la banda”, es que volvemos a denunciar, “que existe una sociedad o acuerdos de intereses económicos entre los principales productores de alimentos y las grandes cadenas de comercialización que imponen unilateralmente los precios que terminan pagando los consumidores”, lo cual, constituye la realidad que no coincide con las conclusiones que hace el Gobierno Nacional a través de las redes sociales y medios afines. Del relevamiento efectuado, se determinaron precios máximos y mínimos en góndolas de los siguientes productos, siendo los primeros los que poseen precios máximos y los segundos precios mínimos: Arroz -precio máximo $ 2.400, precio mínimo $ 1.290-; Harina de Trigo $ 800 - $ 700; Polenta $ 2.150 - $ 800-; Fideos secos $ 1.650 - $ 921-; Azúcar $ 1.159 - $ 925-; Yerba $ 4.050 - $ 3.190-; Pan $ 1.300 - $ 1.300-; Sal Fina $ 1.700 - $ 445-; Aceite 900 cm3 $ 2.446 - $ 2.399-; Aceite 1,5 lts $ 4.700 - $ 3.980- Lentejas $ 1.185 - $ 859-; Huevos $ 3.599, - $ 1.550-; Queso $ 11.789 - $ 7.981-; en el caso de frutas y verduras: Manzana precio máximo $ 3.999,00, mínimo $ 1.749; Banana $ 3.499,00 - $ 1.499; Mandarina $ 1.399,00 - $ 1.269; Naranja $ 1.600,00 - $ 1.199; Papa $ 999,00 - $ 500; Cebolla $ 799,00 - $ 599; Zanahoria $ 1.949,00 - $ 989;

Tomate $ 3.999,00 - $ 3.063; Morrón $ 4.599,00 - $ 3.500; Lechuga $ 4.870,00 - $ 2.799; Zapallo $ 2.199 - $ 490; entre tanto, en los productos cárnicos: Carne Picada precio máximo $ 9.999, mínimo $ 4.000; Bola de Lomo $ 17.339 - $ 10.999; Carnaza/Corte $ 7.290 - $ 6.900; Cuadríl $ 17.339 - $ 11.290; Milanesa de Carne Vacuna $ 15.500 - $ 7.990; Falda $ 7.956 - $ 7.390; Aguja $ 6.990 - $ 6.990; Costilla Asado $ 14.382 - $ 9.490; Vacío $ 17.600 - $ 10.290; Pollo $ 3.770 - $ 3.290; Muslo Pollo $ 4.600 - $ 3.125; Pechuga Pollo $ 8.950 - $ 7.600; Milanesas de Pollo $ 11.900 - $ 7.490; Costilla de Cerdo $ 8.299 - $ 6.990; Medallones Hamburguesa $ 2.839 - $ 900.