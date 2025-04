Pensionados del IPS cobrarán el miércoles 30 en jornada única

Incluye el aumento del 15% dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán.

El Instituto De Pensiones Sociales, a través de su Dirección de Administración informó que el día miércoles 30 cobrarán en jornada única todos los beneficiarios comprendido por la Ley N° 482, a través de cajeros automáticos, y con el aumento establecido por el gobernador Gildo Insfrán del 15%.

Según indicó el administrador del IPS, Hugo Arrúa, de esta forma, el beneficio ascenderá a $246 mil. Indicó asimismo que con el próximo aumento del 15%, previsto para mayo, esta ayuda estará prácticamente superando la jubilación mínima a nivel nacional.

En declaraciones que realizó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el funcionario pidió poner en valor esta decisión política de Insfrán, teniendo en cuenta que se pretende “acercar esa brecha con el que menos tiene, considerando que esto es una ayuda social, no es una jubilación”.

Dijo que a esta pensión debe sumarse el trabajo que se realiza a través de todas las Casas de la Solidaridad distribuidas a lo largo y ancho de la provincia, brindando apoyo nutricional a los beneficiarios, además de actividades sociales, lúdicas, atención médica para cada uno de los adultos mayores, marcando la diferencia con lo que ocurre a nivel nacional.

Para poder llegar a esto, obviamente que hay un sistema económico que en la prolijidad permite tener trazabilidad económica, no para 30 días, sino para todo el año.

“Es algo que tenemos que valorar y que debemos discernir entre todos los formoseños, lo importante de tener un gobierno prolijo, que no está endeudado, que no debemos a nadie y que naturalmente al no deber a nadie tenemos la oportunidad de poder decidir nosotros lo que vamos a hacer” sumó y agregó que “lo estamos haciendo a nivel social”.