Iru Producciones fue seleccionada de un centenar de productoras para participar de Industria en Foco

La productora formoseña, actualmente nominada a un nuevo Martín Fierro Federal, fue una de las 30 elegidas de un centenar de postulantes en todo el país para participar de Industria en Foco, una iniciativa que busca potenciar el desarrollo audiovisual federal. Durante el encuentro disertaron grandes referentes del cine nacional y latinoamericano, y se visibilizó el difícil presente de la industria en Argentina, marcado por el desmantelamiento del INCAA.

El talento formoseño sigue dando que hablar en el mapa audiovisual argentino. Esta vez fue Iru Producciones quien llevó el nombre de la provincia en alto, al ser seleccionada por Netflix para participar de Industria en Foco, un evento organizado por la filial argentina de la plataforma, la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La productora fue una de las 30 seleccionadas de un centenar de postulantes de todo el país, lo que representa un reconocimiento a su labor creativa y a su crecimiento.

En representación de Iru Producciones, que hoy compite por un Martín Fierro Federal, viajaron Rodrigo Gómez y Daniel Boncosky.

Ambos destacaron la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el desarrollo federal de la industria, algo que Iru representa con orgullo: su equipo está conformado por egresados de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) sede NEA, que se ubicó en Formosa por un acuerdo entre la entidad y el Gobierno de Formosa.

Durante el evento, los representantes formoseños participaron de exposiciones y mesas de trabajo junto a figuras clave de la industria como Julio Chavez Montes, productor ganador de la Palma de Oro en Cannes y tres veces nominado al Oscar; Rocío Jadue, productora chilena también ganadora del Oscar; Ana Saito, productora ejecutiva de la serie de Netflix Senna; Keka Halvorsen, gerenta de contenidos de Netflix para el Cono Sur; y Vanesa Ragone, productora de extensa trayectoria que lideró la serie Atrapados.

En las charlas quedó claro que filmar en Argentina hoy es un desafío atravesado por la falta de políticas públicas y desmantelamiento de las que existían, pero también es una oportunidad para narrar historias potentes desde territorios diversos. Se valoró especialmente el rol de plataformas como Netflix que hoy comienzan a mirar con mayor atención a las provincias.

El encuentro, enmarcado en el prestigioso BAFICI (Festival de Cine Independiente de Buenos Aires), se celebró como parte de un acuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires, la CAIC y Netflix para fomentar la producción nacional.

En ese contexto, Iru Producciones también compartió su experiencia con el FOMECA, el fondo estatal que tuvo mucho impulso en la anterior gestión nacional y permitió dar vida a muchos de sus proyectos. Gracias a esta herramienta de fomento, la productora pudo desarrollar Recuerdos de Guerra, un documental innovador que combina animación e imágenes 3D, y que marca un hito en la región por su calidad técnica y narrativa y que actualmente está compitiendo por un Martín Fierro Federal.

“Creemos que este encuentro es clave para pensar una industria verdaderamente federal, que genere vínculos y herramientas desde el interior del país”, expresaron Gómez y Boncosky. También remarcaron que durante el encuentro se puso sobre la mesa la crítica situación que atraviesa el sector, producto de los recortes al INCAA.

“El evento nos permitió conectar con productoras de todo el país y compartir una preocupación común: la falta de políticas públicas para el desarrollo audiovisual. El INCAA era el único ente que protegía las producciones locales, articulaba coproducciones internacionales y promovía el cine argentino en festivales como Cannes. Hoy, todo eso está en riesgo”, advirtieron.

En ese sentido, el Gobierno nacional de Javier Milei modificó la Ley de Fomento del Cine para que esta no se enfoque en financiar producciones federales, sino que se maneje con una lógica de mercado favoreciendo solo a las producciones que tengan “audiencia” y eliminando el financiamiento anticipado, con lo cual no es posible avanzar con las producciones. El resultado de esto se puede observar en el hecho de que este año Argentina no tendrá representación en el Festival de Cannes, algo que nunca había sucedido.

Por eso, espacios como Industria en Foco resultan fundamentales para visibilizar y vincular la producción audiovisual nacional, una herramienta clave para preservar nuestra cultura e identidad.