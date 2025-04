Empresas alimenticias y supermercados suben precios que pagan los consumidores

Algunas empresas alimenticias han remarcado sus productos en un 12%, otras lo han hecho en función del tope máximo del dólar esto es $ 1.400, lo que constituye una gran especulación e irresponsabilidad que golpea el bolsillo de los consumidores. Este conflicto de precios se da en un contexto de caída sostenida en el consumo masivo, con un poder adquisitivo muy resentido, por lo que debemos esperar si las grandes alimenticias ceden a la presión del mercado y del Gobierno Nacional o si se abre una nueva etapa de conflicto, que impactará sobre la inflación y el consumo-Desde la salida del cepo y suba del dólar, los precios de los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria, sufrieron importantes incrementos, por lo que desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se afirmó que “la devaluación se trasladó a las góndolas y las listas de precios de las principales empresas alimenticias están llegando con mayores valores a los supermercados”, a pesar de que desde el Gobierno Nacional se afirme lo contrario. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que la propia Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) que abastece al 70% del consumo en comercios de cercanías, aseguró que no aceptarán listas de precios con aumentos “desmedidos y especulativos”. Es que productos como los aceites, panificados, fideos, harinas, lácteos, yerba mate, están siendo ajustados por las empresas en porcentajes que van desde un 5 al 12 %. Entre las principales empresas alimenticias que “subieron sus precios se encuentran Unilever y Molinos entre otras”. El Funcionario Provincial, sostuvo que, la vigencia del nuevo régimen cambiario, que llevó al dólar oficial, por ahora, a los $ 1.230, de un valor de $ 1.097, generó que las empresas productoras de alimentos, junto a las de artículos de limpieza, “remarcaran sus productos entre un 7% y 12%”. Gialluca denunció que, actualmente entre las pujas y peleas entre las alimenticias y los supermercados, para ver cuál de las dos partes es la responsable final de las subas, “quedamos atrapados los consumidores, que como siempre terminamos pagando precios especulativos, más en un mercado altamente concentrado como el de formosa, pues no tenemos otras alternativas y tampoco se da competencia alguna entre los que ofrecen los diversos productos y servicios”. Por ello afirmó que, no existen motivos, ni cambiarios, ni tributarios, que justifiquen el aumento en las listas de precios y rechazamos los argumentos de las alimenticias en cuanto a que, por un lado, muchos alimentos y productos de consumo masivo tienen componentes dolarizados por ser importados, como así que los alimentos exportables suben también de precios localmente, como sucede con la carne. Concluyendo que, estos nuevos y mayores incrementos, son especulación empresarial pura, donde el Gobierno Nacional, debería intervenir, para evitar que los consumidores “paguemos precios injustificados y abusivos por los alimentos de primera necesidad, así como por los productos de higiene en general”.