Se asesoró a centenares de pensionados en el SUM del Municipio de Herradura

En la Sede de la Defensoría del Pueblo, se hizo presente el Encargado de la Empresa Urbano Express S.A., Sr. Marcos Paz, “quien se comprometió a elevar a sus superiores las denuncias de las graves irregularidades en las notificaciones para las auditorías médicas que se han detectado en nuestra provincia y que, de no ser subsanadas, no permitirán que los beneficios de pensiones, puedan hacer uso en tiempo y forma de sus legítimos derechos que les permitan demostrar sus variadas dolencias”-Con la presencia del Señor Intendente de Herradura, Jorge Ernesto Heizenreder, Personal de Educación del Área de Discapacidad, junto a Asesores Letrados de la Defensoría del Pueblo, se llevó a cabo en el día de la fecha, un asesoramiento integral a más de 200 personas, aproximadamente, las cuales concurrieron a la Sede del SUM Municipal, donde se las instruyó sobre cómo actuar frente a la recepción o no, de Cartas Documentos enviadas por la ANDIS, dentro del proceso del actual auditoria que, comprende a más de 1 millón de PNC por invalidez laboral. En esta ocasión, se pudo determinar que un gran número de personas poseen CUD (Certificado Único de Discapacidad) al día y CMO (Certificado Médico Obligatorio) cargados en el sistema, a lo que se le suma el buen trabajo que viene llevando adelante personal del -Centro de Salud- de Herradura, quienes entregan a todos los interesados, sin solicitar turnos, un resumen actualizado de su historia clínica en soporte papel, documentaciones estas que, permitirán probar las discapacidades que padecen sus titulares. A su vez, el Municipio Local se comprometió a trasladar oportunamente a las personas que sean citadas a las diferentes clínicas que aparecen en las Cartas Documentos, pero que no han podido ser ubicadas hasta la fecha por inexistentes, indicándose algunas en Lucio V. Mansilla. Asimismo, llamó poderosamente la atención, las citaciones, para la entrega de estudios médicos, en fechas como el 24 de marzo “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” que ha sido declarado feriado nacional, entre otras marcadas anomalías. El Secretario Letrado del Organismo de la Constitución, Dr. José Porfirio García, denunció que el Gobierno Nacional despidió a más de 353 personas de la ANDIS, vaciándola totalmente y en la actualidad, se viene llevando adelante una serie de decisiones políticas que tienen por objetivo, no solamente el recorte económico en prestaciones esenciales, sino también, al mismo tiempo, desconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, a los cuales se les debe, “otorgar los plazos necesarios para que puedan acreditar debidamente su situación y de esta manera, reorganizar todo el sistema de pensiones, pero reconociendo siempre, las diversas realidades que existen en todo el país”. Por otro lado, en la Sede de la Defensoría del Pueblo, se citó al Responsable en Formosa de la Empresa de entrega de sobres y paquetería Urbano Express S.A., Sr. Marcos Paz, a quien el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, le notificó una serie de graves irregularidades que se vienen cometiendo dentro del proceso de notificaciones mediante Cartas Documentos a titulares de PNC como ser: * Entregas en direcciones que no se corresponden al domicilio real del pensionado. * Notificaciones a parientes no convivientes o terceros ajenos al beneficiario. * En Ciudades y Localidades del Interior Provincial, se cita a los beneficiarios a través de los medios de comunicación, para que los mismos retiren las Cartas Documentos de domicilios de personas extrañas a la empresa contratada por la ANDIS. * En otras se ubican en plazas públicas, donde proceden a las entregas irregulares. Todas estas situaciones, se aclaró, no se corresponde con la obligación que tiene la empresa de notificar fehacientemente mediante Carta Documento a cada beneficiario en sus respectivos domicilios particulares y a partir de allí, los mismos podrán tomar cabal conocimiento de la fecha, hora y lugar, donde posteriormente deben presentarse. Ante esta situación, Marcos Paz Encargado de la Empresa Urbano Express S.A. en Formosa, señaló que, la base de datos que se utiliza es la de la ANDIS a nivel nacional y que evidentemente se vienen produciendo algunos errores, ya que les ha sucedido que no han podido notificar como corresponde a muchas personas y por lo tanto, esa documentación, se remite nuevamente al domicilio central de la empresa antes citada, comprometiéndose a poner en conocimiento de las denuncias efectuadas por la Defensoría del Pueblo, toda vez que en este proceso de auditorías médicas, las notificaciones juegan un rol esencial y si están mal hechas o practicadas a destiempo o en lugares que no corresponden, van a originar la suspensión de beneficios sociales que han sido otorgados legalmente en su momento.