Sarmiento viaja a Monte Caseros con el objetivo de ganar afuera de casa

Con el claro objetivo de sumar fuera de su estadio, El Taninero jugará está noche ante San Lorenzo de Monte Caseros (Corrientes) por una nueva fecha de La Liga Federal 2025. El juego está pactado para las 22 horas de este lunes 31 de marzo en el estadio del club del interior correntino.

Cabe destacar que el conjunto que comanda el chaqueño Juan Vargas está quinto en la Zona B de la Conferencia Norte. Tiene 9 puntos tras seis juegos en los que sumó 3 triunfos y 3 caídas. El elenco de azul y amarillo viene de ganarle por 76 a 64 a AMAD de Goya en la noche del miércoles.

En el cierra de la sexta fecha, San Lorenzo de Monte Caseros cayó frente a Capri de Posadas 78 a 74. El conjunto casereño tiene 7 puntos tras cinco derrotas y tan solo un triunfo.

En la previa al viaje, Ezequiel Zanatta dijo lo siguiente: "Es un viaje largo. Nos toca un juego lejos de casa donde vamos a ir a buscar la victoria. Ellos también querran ganar ante su gente. Va a ser un partido difícil. Venimos de hacer un buen partido, donde fuimos de menos a más. Afuera tuvimos dos partidos y uno casi lo ganamos. Queremos sumar para seguir escalando en la tabla. En lo personal me siento bien, mucho mejor que al inicio, donde me costó un poco. La verdad es que mis compañeros me ayudaron mucho. En los últimos juegos vengo sumando más minutos y eso lógicamente es muy bueno".

Lo que viene

La séptima fecha del grupo se jugará en forma completa el lunes 31 con estos partidos: 21,00 Mitre de Posadas vs. Capri, 21,30 San Martín de Curuzú Cuatiá vs. Tokio de Posadas, 21,30 Hércules de Charata vs. Cultural de Santa Sylvina, 22,00 Amad de Goya vs. Hindú Club y 22,00 San Lorenzo vs. Sarmiento de Formosa.