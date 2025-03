Los operativos realizados en Clorinda finalizaron con más de 10 mil prestaciones de salud

Con una alta asistencia de los vecinos que accedieron, en simultáneo, a numerosos servicios sanitarios gratuitos dispuestos en dos populares lugares de la ciudad.

Este jueves 13, el Gobierno de la provincia de Formosa, desplegó dos exitosos nuevos operativos de salud en la ciudad fronteriza de Clorinda, desde los cuales se ofrecieron a la población numerosos servicios y prestaciones que en esta oportunidad alcanzaron un total de 10.067.

El trabajo, encabezado por el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez fue acompañado por otros funcionarios de esa cartera y los equipos de salud de distintos hospitales y centros de salud, que una vez más, se hicieron presente para brindar servicios integrales de salud a la comunidad clorindense.

En ese marco, de forma simultánea, los operativos se desarrollaron en dos conocidos puntos de esa ciudad: la Avenida Larrabure (entre Cochabamba y Tacuaril) y la Avenida Marana (entre Hertelendy y Libertad).

Cifras contundentes

Respecto a eso, desde la cartera sanitaria provincial, se informó que fueron concretadas un total de 2.242 atenciones médicas, 780 atenciones odontológicas y 615 atenciones obstétricas.

Asimismo, fueron hechas 1.052 atenciones oftalmológicas, complementadas con la entrega de 911 anteojos.

El servicio de enfermería efectuó 1.067 controles, el servicio de nutrición 38 atenciones y en los dos camiones sanitarios sumaron entre ecografías y mamografías un total de 323.

A su vez, fueron aplicadas 430 dosis de vacunas y se hicieron 1.101 entregas de medicamentos. Se tomaron 97 muestras para análisis para laboratorio y 64 para las determinaciones de grupo y factor sanguíneo

El servicio social atendió 214 consultas y la Junta Evaluadora de Discapacidad dispuso 114 atenciones con sus respectivos trámites.

A lo anterior, se agregaron 252 entregas de leche, más 170 atenciones del Programa Provincial de Tuberculosis y 29 del Programa Provincial de ITS-VIH/SIDA.

Numerosas especialidades médicas

“Fue un trabajo muy amplio y muy importante porque se llevaron muchas especialidades a los barrios más populares de la localidad”, comentó la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel de la cartera de salud provincial, doctora Laura Filippini.

Entre las especialidades ofrecidas, mencionó: medicina general, clínica médica, pediatría, oftalmología, cardiología de adultos, cardiología infantil, neurología, dermatología, traumatología de adultos, traumatología infantil, urología, endocrinología, infectología, neumonología, reumatología, odontología, psicología, psiquiatría, obstetricia, entre otras.

Y, además, se brindaron atenciones obstétricas, nutricionales, controles de enfermería, estudios complementarios como: mamografías, ecografías ginecológicas y generales, electrocardiogramas, radiografías, análisis de laboratorio y muchas prestaciones más.

Facilitar el acceso a la salud

En relación a eso, Fiilippini señaló que estos operativos son “un trabajo destacado dentro de las políticas públicas del Gobierno provincial porque es una manera más de acercar los servicios de salud gratuitos a los barrios que tienen mayor demanda o que se les dificulta a la gente, por distintos motivos, trasladarse hasta la Capital para acceder a una atención médica especializada”.

“Y como nos marca siempre nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, que lo importante es que los servicios de salud se acerquen a la gente, a los barrios, a los hogares y de manera gratuita. Porque esta es la forma de romper con las barreras de accesibilidad a nuestro sistema de salud”, aseguró.

Seguidamente, hizo notar que el país está viviendo una realidad económica muy difícil debido a un Gobierno nacional que cada vez recorta más los diferentes programas de salud, a la vez que reduce la entrega de medicamentos a las provincias. “Frente a eso, el gobierno de nuestra provincia hace todo lo contrario, reforzando nuestro sistema de salud a través de este tipo de operativos”, remarcó.

Añadió que, si bien “estos operativos fueron todo un éxito” la gran demanda se debe a los problemas económicos de la gente “que sumado a lo que está ocurriendo con las obras sociales, hace que a la gente no llegue, no disponga de dinero para hacer gastos en salud, tanto en lo que respecta a la consulta y, sobre todo, en lo que representa hoy en día la compra de medicamentos”.

A su vez, afirmó que, si no fuera por estas jornadas sanitarias “muchas personas de todas las edades, actualmente, no tendrían acceso al cuidado de la salud porque, realmente, no tiene como pagar, aunque tengan una obra social.Y ni hablar de las familias que tienen varios integrantes”.

“Por ese motivo”, definió que dentro de las políticas sanitarias trazadas por el gobernador Insfrán y dentro de la planificación del Ministerio de Desarrollo Humano está establecido que este tipo de actividades se hagan de forma periódica en los diferentes puntos de la provincia.

Acerca de ello, recordó que el año pasado se desarrolló en gran parte de la zona centro oeste del territorio, abarcando poblaciones muy vulnerables como son las comunidades indígenas. “Ahora, empezamos este año, con la zona noreste”.

Prestaciones

Mencionó que cada una de las atenciones que se realizaron hoy fueron acompañadas por la entrega de medicamentos y, por ejemplo, en el caso de oftalmología “que es una de las especialidades más requeridas se hizo también la entrega gratuita de anteojos”.

“Y en los casos de pacientes que, por ciertos motivos, necesitan anteojos especiales se llevan las recetas para enviar a prepararlos y luego, cuando están listos, se envían a los centros de salud respectivos, más cercanos al domicilio de cada paciente y se les avisa para que pasen a retirar”, describió.

En esa línea, destacó que en la fecha también hubo una carpa destinada a la aplicación de vacunas, de Calendario para niños y adultos, contra el COVID- 19 para todas las edades y la segunda dosis de vacuna contra el dengue Qdenga”, subrayando que “la vacunación a los niños menores de seis años fue acompañada por la entrega gratuita de leche”.

En cuanto a las atenciones cardiológicas puso de relieve que fueron complementadas con la realización de electrocardiogramas y la entrega de medicamentos para cada tratamiento.

“Estuvieron también los camiones sanitarios, uno en cada uno de los lugares donde se hicieron los operativos. En ellos, se hicieron ecografías generales, ecografías ginecológicas, mamografías, extracciones de muestras para análisis de laboratorio, todos estudios que se hicieron de acuerdo a los pedidos de los distintos especialistas que atendieron a los pacientes, que al finalizar pudieron retirarse del lugar con sus resultados en mano. Fue una atención integral”, realzó en para cerrar.