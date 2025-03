La Liga Federal: Sarmiento se presentó en sociedad y este sábado debuta en casa

El plantel de Sarmiento



-Juan Delon 24 años de Resistencia.



-Sergio Mora 31 años de Formosa.



-Luciano Cardenas 30 años de Formosa.



-Emiliano Gimenez 29 años de Formosa.



-Maximiliano Rios 26 años de Formosa.



-Aaron Alarcón 31 años de Formosa.



-Manuel Sagardia 19 años de Venado Tuerto, Santa Fe.



-Ezequiel Zanatta 20 años de Santa Silvina, Chaco.



-Julián Marín 19 años de Corrientes.



-Mateo Gamarra 17 años de Formosa.



-Tomás Cappello 16 años de Formosa.



-Fabricio Ruiz 15 años de Formosa.



-Paul González 17 años de Formosa.



-Sebastián Guiot 15 años de Formosa.



El Staff Técnico



-Manager: Marcos Sabaj.



-Entrenador: Juan Vargas.



-Asistente 1: Gustavo Huel.



-Asistente 2: Guillermo Medina.



-Preparador Físico: Tomás Ferreyra.



-Medico: Pielo Mancebo.



-Kineseologa: Andrea Janet Mora.



-Utilero: Adrian Salinas.



Zona y formato



Zona B (10 equipos): Sarmiento, Hércules, Deportivo Santa Sylvina, Hindú, CAPRI, Club Deportivo y Social Tokio, Club Bartolomé Mitre, Atlético San Lorenzo de Monte Caseros, AMAD Goya y Club San Martín de Curuzú Cuatiá.



Primera ronda de playoffs:



P1: 1° VS 8° | P2: 2° VS 7° | P3: 3° VS 6° | P4: 4° VS 5°



Segunda ronda de playoffs:



1° zona A vs 4° zona B | 2° zona A vs 3° zona B | 1° zona B vs 4° zona A | 2° zona B vs 3° zona A.

En el Quincho Social ubicado en el corazón del barrio San Martín y ante la presencia de los medios de prensa, socios, familiares y público en general, el Club Domingo Faustino Sarmiento presentó a cada uno de los integrantes del plantel y cuerpo técnico de cara a La Liga Federal A de esta temporada 2025. Este sábado en casa, desde las 22 y ante CAPRI de Posadas, será el primer juego del 2025.En el inicio de la conferencia hubo palabras del Presidente Alejandro Sabaj donde destacó la relevancia de jugar la octava Liga Federal, la presencia de una muy buena cantidad de jugadores de Formosa en el plantel que sumados a los foráneos, buscarán volver a colocar al "Taninero" entre los protagonistas de un certamen cada vez más competitivo. A su vez el Secretario de Deportes de Formosa Mario Romáy remarcó el permanente apoyo del gobierno provincial para los equipos y deportistas que representan a la provincia a nivel país y la importancia de tener a un representante de Formosa en la Liga más Federal del país con 110 equipos. Luego tomó la palabra el flamante DT Juan Vargas que mostró su felicidad por llegar a la institución taninera y posteriormente los jugadores respondieron a las preguntas de los medios periodísticos presentes.