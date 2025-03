Inmediata intervención del Comando de Emergencia de la Municipalidad para mitigar los efectos del temporal

Cuadrillas del Comando de Emergencia del municipio capitalino se movilizaron de manera instantánea desde tempranas horas del martes en diversos sectores de la ciudad para mitigar los efectos de la abundante luvia que cayó en un corto periodo de tiempo, que según registros, fue de 103.2 mm en tres horas.

Ante este panorama, personal municipal y cooperativas de trabajo se desplegaron rápidamente en distintos puntos del ejido urbano para desobstruir bocas de tormenta, canales a cielo abierto y sumideros, y acelerar así el escurrimiento del agua para evitar anegamientos.

Al respecto, el subsecretario de Gobierno Municipal, Fabián Cáceres, precisó que se trabajó inmediatamente en los lugares más afectados, es decir, sobre la avenida Néstor Kirchner, más precisamente en la zona del Mercado Frutihortícola, y en sectores puntuales de los barrios Malvinas Argentinas, Coluccio, San Francisco y San Agustín; en este último conglomerado, de hecho, se prendieron las bombas de desagüe para desagotar rápidamente.

El funcionario remarcó que, pese a las complicaciones por los 80 mm de agua que cayeron en poco tiempo, no hubo vecinos evacuados, y que muchos subieron sus vehículos a los parterres de las avenidas para que no se inunden.

“El comando de emergencia municipal actúa con anticipación ante estos temporales para evitar anegamientos mayores. Sin embargo, hay que aclarar que aquellos barrios como Santa Rosa, San Agustín, Lote 110, Lote 111 y La Nueva Formosa son zonas bajas, por ello el agua tarda en escurrir”, explicó Cáceres.

Por su parte, el Juez de Faltas Municipal, también integrante del Comando de Emergencia, Dr. Juan Manuel Oviedo, indicó que otro equipo de trabajo se desplegó en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y la calle Ovejero y en los alrededores, que se vieron afectados por las precipitaciones. Mismas tareas se realizaron en diversos puntos de la Jurisdicción Cinco y el microcentro.

Del mismo modo, señaló que “han caído ramas y árboles sobre el tendido eléctrico en algunos barrios y estuvimos trabajando para solucionar esos inconvenientes. Solicitamos a los vecinos y vecinas que, ante cualquier eventualidad, se comuniquen al 0800-9999-147 para que la comuna pueda intervenir”.

Desde el municipio, además, alertaron que el cambio climático está alterando significativamente los patrones del clima, lo que se traduce en un aumento notable de precipitaciones intensas y repentinas. Un claro ejemplo de esto es la reciente lluvia de 80 mm que cayó en la ciudad en un corto período de tiempo, lo que complicó el normal funcionamiento del sistema de desagües.

Por esta razón, recordaron a los vecinos que no saquen la basura mientras duren las lluvias para evitar la obstrucción de los drenajes, no arrojar residuos en lugares no permitidos y mantener limpios las cunetas y los parterres.