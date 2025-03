El doctor Arturo Cabral será uno de los candidatos a intendente en Clorinda

Este viernes 7, a las 20 horas, en la sede del Partido Justicialista de Clorinda, será la presentación oficial del doctor Arturo Cabral como candidato a intendente en la ciudad de Clorinda, cuyas elecciones se realizarán el próximo 13 de abril.En ese marco, el reconocido abogado, que va en el lema Frente de la Victoria del PJ clorindense, conversó con AGENFOR acerca de su decisión de asumir este importante rol en unos sufragios no convencionales debido al repentino y lamentable fallecimiento del ex jefe comunal, Manuel Celauro.El candidato era parte de la Cámara Segunda en lo Criminal en Formosa y, además, hizo carrera política como concejal de Clorinda y secretario de Gobierno del ex intendente clorindense, Aníbal Negretti.En principio, relató que, para presentarse al cargo, tomó una licencia especial otorgada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de acuerdo al artículo N°58 del Reglamento Interno de Administración de la Justicia (RIAJ) y, a la vez, está en gestiones su beneficio jubilatorio, razón por la cual “no vuelvo a la justicia cualquiera sea el resultado de estas elecciones”.“La licencia especial está pensada para estos casos, cuando el funcionario va a optar por otra función, por ende, el ejercicio es incompatible, pero con la licencia especial me aleja del cargo”, aclaró.En cuanto a sus propuestas, Cabral sostuvo que “nosotros tenemos como capital primario al clorindense, que tiene una capacidad de resiliencia y una capacidad de trabajo que yo no he visto en ningún otro lado de la provincia”.“No es porque sea clorindense, pero yo suelo decir que si todos los formoseños fuéramos clorindenses seríamos millonarios todos, porque ahí se trabaja realmente”, aseguró.Por tal motivo, consideró que “tenemos que asumir la conciencia de que la municipalidad no se tiene que limitar solo a cuestiones urbanas” aunque “es importante tener las calles bien iluminadas, arregladas, hay una cuestión sanitaria que nos obliga a mantener y acrecentar ese tipo de actividades”.“Pero debemos pensar en una Clorinda del futuro que sea aventurosa especialmente para los jóvenes, es decir, que haya una actividad comercial y económica que sea dinámica y que permita al clorindense seguir ahí”, ahondó.Y agregó: “Esa es una visión de mediano plazo, es decir, Clorinda ha tenido la ventaja de adquirir 400 hectáreas más, que eran de la Fuerza Aérea Argentina donde está el campo de aviación, el municipio de Clorinda compró eso a la Fuerza Aérea”.Entonces, propuso el candidato, “tenemos que destinar esas hectáreas a una finalidad pública” como, por ejemplo, “hacer ahí barrios nuevos de vivienda, trasladar el centro cívico de la ciudad de una manera moderna”.“Y, a su vez, aprovechar la circunstancia de que Clorinda pueda nutrirse económicamente de la gente que está de paso, porque es un lugar de paso. Tanto de gente que viene del Paraguay como la gente que va hacia allá, y no solo ejercer el comercio tradicional del pequeño mayorista, sino también ser prestadores de servicio”, fundamentó.En este punto, Cabral precisó que se podría brindar atención al viajero con diversos servicios como gastronomía y hotelería, no con una finalidad exclusivamente turística, sino “de paso”.“Nosotros no le pedimos a nadie que cambie su manera de hacer el comercio. Ese comercio tiene que seguir existiendo por el que le dio vida a Clorinda y el que la mantiene. El viejo comercio, como le dijeron”, aclaró.Y argumentó: “Pero sí a la gente joven que quiere quedarse en Clorinda, nosotros tenemos que facilitarles medios desde la comuna y desde el gobierno provincial, para que ellos se queden ahí, quien estudie Turismo, Gastronomía, por ejemplo, que tenga una finalidad trascendente y no esté sujeta a los vaivenes del cambio”.Asimismo, el letrado reconoció que “hoy Clorinda está muerto comercialmente” porque “el dólar está subvaluado”, entonces “no vamos a gastar allí nuestra plata, el sueldo que pone la provincia, que pone el clorindense”, sino que “la gente va de shopping a Asunción”.“Nosotros tenemos que pensar que lo importante es que siempre se quede el clorindense y reviva ese pueblo. Más de una vez lo ha hecho. Hemos pasado inundaciones terribles, es decir, las más grandes del siglo pasado, dos en menos de una década, y Clorinda ha salido adelante gracias a su gente”, destacó.Cabral reflexionó en que “es indispensable que gane otra vez el justicialismo”, ya sea “yo o cualquiera de los compañeros” porque “nosotros tenemos que integrarnos a ese Modelo Formoseño de manera plena y aprovechar esas circunstancias”.“Cosa que los de la oposición no lo van a hacer, porque a ellos los mueve en una confrontación basada en el odio, básicamente, en el desprecio por la cuestión popular. No entienden la política como una construcción colectiva, sino como una carrera individual”, aseveró.Y se diferenció: “Nosotros no somos ese tipo de dirigentes, no los queremos en el peronismo, nunca los hemos querido”.Por otro lado, planteó que otras cuestiones que debe priorizar el ejecutivo municipal son la garantía de la salud y la seguridad; y “básicamente atender los problemas de la juventud, que son problemas muy graves hoy, en toda la provincia, no es solo en Clorinda”.“Y ahí tiene que estar presente el municipio, ya sea por medio de acciones coordinadas con la salud pública provincial, por la creación o la destinación de recursos muy específicos para dotar a esas ONG que están trabajando y trabajar coordinadamente con las que están trabajando el problema de las adicciones, y otras que trabajan también por otros temas que interesan a la comunidad, como es el cuidado de las mascotas, la atención de la ancianidad”, detalló.Y añadió: “La municipalidad tiene que tener áreas específicas y funcionarios específicos, si bien no va a resolverlo directamente, sí a servir de nexo con las soluciones que brinda el gobierno provincial y el Modelo Formoseño”.