El camión sanitario del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama estuvo en el barrio Liborsi

Este lunes, desde las 8:30 horas, el camión sanitario del Programa de Prevención y Detección Precoz de Cáncer de Mama, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), estuvo frente al centro de salud “Luis María Coda” del barrio Liborsi de la ciudad capital, ofreciendo sus servicios de mamografías gratuitas.

Al respecto, la responsable del Programa, Sofía Samudio Godoy, detalló que, además de las mamografías, realizando un acompañamiento integral a la salud de las mujeres porque se hicieron estudios de Papanicolaou (PAP), como así también “todo lo que tenga que ver con la mujer”.

“El cáncer de mama cuanto antes lo detectamos, mejor, milimétricamente, porque así tiene un 98% de curación”, recordó.

Y ahondó en que este tipo de cáncer en las mujeres no tiene ningún tipo de síntomas, sino que es “un hallazgo casual”, por eso “decimos siempre que la mamografía es la herramienta fundamental para la detección precoz del cáncer de mama”.

“Y quiero aclarar, porque después dicen: el médico no me detectó, no leyó bien la mamografía, es que muchas veces se hace la mamografía, está todo bien, normal, y por lo general le sugerimos que se haga un complemento ecográfico”, explicó.

Asimismo, la médica sugirió que ese estudio se realice inmediatamente y “a los seis meses, otro”, porque puede salir “todo normal” y después de tres o seis meses “puede llegar a palparse algo y muchas veces esos tipos de cánceres son agresivos”.

“Cuanto más agresivo es y más joven es la paciente, mayor probabilidad tiene de hacer metástasis y de tener un desenlace en muy poco tiempo, que sea un final obviamente con el fallecimiento de la paciente”, precisó.

Y agregó: “Entonces lo importante es hacerse el autoexamen también, acompañar mucho del autoexamen, porque una es la primera en reconocer si su cuerpo tenía o no un nodulito, una dureza y ahí hacerse”.

En ese marco, Samudio aconsejó que “la mamografía hay que hacerse anual”, pero el autoexamen “es todos los meses, dos veces en el mes” y, en el caso de “palpar algo” concurrir a realizarse una ecografía o mamografía directamente.

Por su parte, al contrario de las mujeres, los varones sí sienten mucho dolor y tienen bultos por lo que, recomendó, también hacerse la mamografía y ecografía; y consideró que avanzan “bastante bien con los estudios en los hombres”.

Por último, la coordinadora del Programa indicó que el próximo jueves 13, el camión estará en Clorinda participando del operativo sanitario que desarrollará allí el Ministerio de Desarrollo Humano brindando diferentes servicios gratuitos a la comunidad clorindense.

“A pesar de haber recibido bastantes recortes en todo lo que sean los programas a nivel nacional seguimos vigentes gracias a que se está poniendo todo del Tesoro Provincial, y vamos a cubrir todos los lugares que nos sean posibles”, cerró.