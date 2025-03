Destacan el apoyo del Gobierno de Formosa hacia el sistema de salud de la provincia

La doctora Laura Filippini, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano, se refirió a la Campaña de Vacunación Antigripal 2025 que se está llevando a cabo, y valoró las políticas visionarias del Gobierno de Formosa, las cuales permiten sostener el sistema de salud de la provincia.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), recordó que “el 19 de marzo, como todos los años, se inició con la aplicación de la vacuna antigripal”, subrayando además, que la misma es gratuita.

Debido a que se cuentan con pocas dosis, la funcionaria aclaró que “la inoculación empezó con personal de salud en actividad, embarazadas y parturientas de hasta diez días posteriores”.

Asimismo, señaló que “a penas se reciban más dosis se continuará con el grupo etario mayor, que son las personas de más riesgos durante el invierno”.

Explicó que la baja disponibilidad de vacunas, es “debido al desfinanciamiento nacional en el ámbito de salud, llevando esta situación a tener “que disminuir los grupos beneficiarios”.

“La única forma que la provincia puede adquirir las vacunas, es a través del Ministerio de Salud de Nación, porque son los autorizados en realizar la compra, es decir, el Gobierno de Formosa no puede garantizar más dosis, pero sí asegurar la cobertura de otras necesidades que también fueron descuidadas por Nación, como las medicaciones”.

“El Estado nacional está cortando programas, disminuyendo la entrega de medicamentos especiales, situación gravísima para el sistema de salud”, esbozó angustiada y reclamó que “algunos no dimensionan la gravedad de esta realidad ya que no les toca de cerca, porque las visionarias políticas públicas ejecutadas por el gobernador Gildo Insfrán, llevaron a que se realice la compra de medicamentos y que no se sienta esta faltante”, cerró.