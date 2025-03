Denuncian que las actuales exigencias impuestas en las auditorías a los pensionados por invalidez, les impiden cumplirlas en tiempo y forma

Notificaciones concretadas por personas particulares y no por la empresa privada contratada en formosa, toda vez que, en otras provincias, se vienen haciendo por el correo argentino, citaciones a entrevistas y controles médicos para evaluar la situación de cada pensionado, “en ciudades o localidades alejadas de los domicilios reales”, no se compadece, con el objetivo de auditar objetivamente, para que los beneficios, lleguen únicamente a quienes los necesitan. Se señaló que, la mirada sobre la capacidad/incapacidad que impulsa las medidas del Gobierno Nacional, supone que existen personas “naturalmente improductivas”, que resultan una “carga” para la sociedad, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, los obstáculos para su inclusión, tienen que ver con la falta de implementación de medidas de accesibilidad y apoyos que permitirían su desarrollo-En el día de la fecha, en la Localidad de Misión Laishi, Asesores Letrados de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, atendieron legalmente a más de 200 personas beneficiarias de PNC por invalidez laboral, en tanto, en el Centro de Inclusión Digital en el Barrio Lote 111, se asesoraron a unos 60 vecinos. Este jueves 13 del corriente año, otro grupo de profesionales, se hará presente en el Municipio de la Localidad de Villafañe para continuar ayudando a todas las personas hayan o no recibido Cartas Documentos de la ANDIS, con el agravante en este caso de que varios de ellos están siendo citados para el día viernes 14 en la Localidad de Palo Santo, en un lugar donde supuestamente funcionaría una clínica. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, en el día de ayer, en Misión Laishi, la mayoría de las personas, “recibieron las Cartas Documentos, con la firma del Dr. Diego Orlando Spagnuolo y que debió notificar en los domicilios de los mismos, el correo privado Urbano Express SA con sede en la Ciudad de Formosa en la calle España 2.304, por parte de una persona identificada como Argentina Recalde, quien a través de llamados telefónicos, fue citando a las/os centenares de beneficiarios, para que retiraran las Cartas Documentos de su domicilio particular”. Estas son las irregularidades y anomalías que venimos detectando en todo el territorio provincial y que ya hemos puesto en conocimiento del Ministro de Salud de Nación, Dr. Mario Iván Lugones, como así también, del Responsable de la ANDIS, “pues no se cumple con el primer punto del proceso de esta auditoría médica y que consiste justamente en que los beneficiarios deben ser notificados fehacientemente, mediante una Carta Documento, en su domicilio particular, en la que se les asignará un turno con un médico del PAMI”. Obviamente, de esta manera, se está impidiendo y obstaculizando que las personas presenten las documentaciones y antecedentes médicos en tiempo y forma para mantener sus beneficios. El Funcionario Provincial, señaló que, esto se ve agravado toda vez que, desde el 2024 la ANDIS en Formosa atiende en la Delegación de la Superintendencia de Servicios de Salud ubicada en calles Brandsen y Dean Funes 405/415, con una sola persona (L.F.) donde los ciudadanos, “únicamente reciben asesoramientos administrativos de 8:00 a 14:00 horas, pero no pueden, justificar inasistencias, ni presentar documentaciones médicas, para que estas sean elevadas a la ANDIS Central, lo que deviene en un verdadero absurdo”. Gialluca agregó que, las auditorías de las pensiones por invalidez laboral, se encuentran enmarcadas, bajo la Ley Nº 13.478 y el Decreto 432/97 y no incluyen a los menores de edad y las personas que ya superaron las auditorías en el 2024, sin embargo, en Formosa, “a beneficiarios de Pensiones por Invalidez del año 2024 y también de los años 2017, 2018 y 2019, vienen siendo citados, mediante Cartas Documentos de la ANDIS, cuando esto no debería ser así, toda vez que los mismos ya fueron auditados y debidamente controlados”. Por último, se volvió a cuestionar que, las citaciones a las entrevistas y controles médicos para evaluar la situación de cada pensionado, en todos los casos, se les exige concurrir a diferentes ciudades o poblaciones, alejadas de sus domicilios, con lo cual, la ANDIS, el PAMI y la ANSES, en lugar de contribuir a que todo este proceso se lleve a cabo de manera ordenada, establece exigencias que, van en contra de los pensionados y que no se compadece con el objetivo expresado públicamente por el Gobierno Nacional, que es el de auditar a los mismos, para que los beneficios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan.