Defensa al Consumidor prestó servicios en las localidades de Pirané y Palo Santo

Se brindaron atenciones del área legal y se inspeccionaron comercios.

En el marco de las actividades por el Mes de los Derechos del Consumidor, y en una tarea conjunta con los Municipios de Pirané y Palo Santo, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario desarrolló este miércoles 19 distintas acciones, de manera simultánea, en dichas localidades.

Por una parte, mediante los acuerdos que mantiene la Subsecretaría de Defensa al Consumidor con los Municipios de Pirané y Palo Santo, es posible desarrollar las audiencias de conciliación en dichas localidades, sin la necesidad de que los consumidores o denunciantes tengan que trasladarse a la ciudad capital.

De esta manera, se dio seguimiento a casos anteriores y se desarrollaron audiencias de conciliación en ambas localidades, cuyos motivos de reclamos fueron reconocimiento de la garantía, entidades bancarias, casas comerciales y compra online. Así también, se recepcionaron denuncias y se brindó asesoramiento legal gratuito.

El beneficio para los consumidores

Luego de acceder a las prestaciones del Área Legal, Nicolás Espínola, vecino de la ciudad de Pirané, quien presentó un reclamo por incumplimientos por parte de una concesionaria, expresó su conformidad con la atención.

El consumidor destacó que “la atención me pareció excelente, no me puedo quejar, vengo haciendo el trámite hace un par de meses y están siguiendo la solicitud de mi pedido”.

Puso en valor el hecho de recibir la atención en su propia localidad y dijo que “siempre me brindaron la atención desde el primer día. Es muy buena la atención, en ningún momento viajé a Formosa”.

“Nos brindan un beneficio muy grande, y es una comodidad inmensa al venir hasta acá, siempre hay respuestas mientras tengamos los datos precisos para denunciar”, resaltó.

Fiscalizaciones

Por otro lado, equipos de fiscalizadores del organismo desarrollaron inspecciones en los comercios de las localidades en cuestión, en los cuales controlaron el cumplimiento de la exhibición de precios en góndolas, cámaras de frio, fechas de vencimiento de los alimentos entre otros.

En ese marco, en la localidad de Pirané se fiscalización cinco comercios y en dos de ellos se procedió al secuestro de mercadería en mal estado para su posterior destrucción.

Próximas tareas

Desde el organismo se anunció que se fijó una nueva fecha para la celebración de audiencias en la localidad de Pirané para el próximo 24 de abril, acción que será acompañada por las tareas de inspección, lo que se replicará en otras localidades del interior provincial.

Taller comunitario

Otra de las actividades que impulsa el organismo durante este mes para llegar con la información sobre los derechos de los consumidores a una mayor cantidad de la población, tiene que ver con el “Taller comunitario”, que comenzó este martes 18 en el Centro Integrador de Acción Comunitaria (CIDAC) del barrio Lisbel Rivira, y continuará el jueves 20 en la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) del barrio Antenor Gauna, a las 11 horas.