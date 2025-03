Activa intervención comunal para optimizar el funcionamiento de los desagües tras las persistentes lluvias

Desde tempranas horas del lunes, el Comando de Prevención y Emergencia de la comuna capitalina se desplegó en diversos sectores de la ciudad para hacer efectivos los trabajos de limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales, logrando así acelerar el escurrimiento del agua tras las persistentes lluvias.

En ese marco, cuadrillas municipales y cooperativistas realizaron tareas de cuneteo con carga directa en el canal principal ubicad sobre Av. Alicia Moreau de Justo, en inmediaciones de la alcaldía de varones, en el barrio San Antonio. Mismas acciones se llevaron a cabo en sectores puntuales de los barrios San Andrés II y Villa del Carmen, y en la extensión de la avenida González Lelong y la calle Junín, en el barrio Don Bosco.

En simultáneo, en sectores internos de los barrios República Argentina y 20 de Julio tuvieron lugar trabajos de cuneteo manual y mecanizado, mientras que en diversos puntos de los barrios Urbanización Maradona y El Porvenir se desarrollaron tareas de recolección de residuos no convencionales.

Al respecto, el director de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna, Ing. Hernán Delgado, subrayó que “se trabajó de manera intensa en la limpieza de las bocas de tormenta, sumideros y de los principales drenajes de la ciudad”.

“Ante los pronósticos de este tipo, lo que les solicitamos a los vecinos y vecinas es mantener la limpieza de cunetas y parterres y no sacar los residuos mientras duren las precipitaciones, sobre todo los no convencionales como pastos, ramas o escombros, porque eso es lo que genera obstrucciones en los desagües pluviales. Del mismo modo, también les recordamos que no arrojen la basura en lugares no permitidos ni que la saquen fuera de los horarios de recolección, porque los residuos se acumulan y todo eso es arrastrado por el agua hasta los drenajes”, añadió el funcionario.

Asimismo, Delgado remarcó que “mantener la limpieza de la ciudad es fundamental para evitar anegamientos y mitigar las consecuencias del cambio climático. En ese sentido, desde el municipio venimos realizando permanentemente trabajos preventivos y planificados en todos los barrios de la ciudad”.