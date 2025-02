Postergan show en Corrientes de So Pra Contrariar

Por problemas de logística no resueltos en tiempo y forma, Ribera Producciones decidió postergar el show de SP previsto este fin de semana en CorrientesLa empresa correntina organizadora de eventos y espectáculos de primer nivel en el NEA deslindó responsabilidades en su par paraguaya Top Show, productora responsable de la gira de So Pra Contrariar en Paraguay y Argentina.El famoso grupo brasilero “So Pra Contrariar” liderado por Alexandre Pires se presentará finalmente el 8 de julio de 2025 a las 21 en el Club Boca Unidos de la capital correntina.Los fans que soliciten reembolso de las entradas adquiridas, deberán rellenar el siguiente formulario: https://forms.gle/XErtAvDxVsXo32Dm9 , con los datos que encontrarán en cada entrada digital. Los pedidos de devolución se podrán realizar hasta el dia 16 de febrero 2025.. Quienes hayan adquirido ticket fisico podran canjear el mismo desde el Lunes 17 hasta el Viernes 21 de febrero, (Hook. Saavedra y Belgrano)Los tickets del show del 8 de febrero tienen validez para la nueva fecha. Por otra parte, quienes requieran canjearlos por una mejor ubicacion, estará a disposicion en 15 dias. Otra alternativa es canjear la entrada para alguno de los shows qué tendrán lugar próximamente en la región: Lucas Sugo (14 de febrero. Corrientes), Marco Antonio Solis (23 de febrero. Resistencia), Abel Pintos (4 de marzo. Formosa) y Los Angeles Azules (23 de marzo. Corrientes). Las entradas on line para esta nueva fecha del show de Só Pra Contrariar se pueden adquirir – con todos los medios de pago- a través del portal www.todoticket.ar. Sorteos.En una decision conjunta con SPC, Ribera Producciones sorteará 20 Meet & Greet ¿Cómo participar?1) Compartir la publicación de las redes de Ribera Producciones2) Seguir a @federicocheme3) Más comentarios más chances de ganarEl premio incluye un acceso a foto con Só Pra Contrariar para cada ganador. Hay tiempo para participar hasta el 28 de febrero.La línea de WhatsApp está habilitada para consultas es 3794 - 157177