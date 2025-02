Leila Harlac es un proyecto solista liderado por Leila Harfuch Lacase (bajista, cantante, guitarrista y pianista; compositora y actriz). Sus canciones abordan estilos musicales como punk rock, rock y metal. Es un proyecto formado en Buenos Aires (Argentina) en el año 2021. En el año 2016, cuando Leila tenía 10 años, tocó “Get Back” junto a Paul McCartney en el Estadio Único de La Plata: Video en YouTube

Actualmente, el proyecto se presenta en formato de trío: Leila es la voz líder y bajista, acompañada por un guitarrista y un baterista.

El viernes 29/11/2024, LEILA lanzó su primer single llamado “If You Feel The Way I Do”

En diciembre del 2024, LEILA HARLAC se presentó 2 veces en el Whisky A Go Go de Los Ángeles, California (el mítico lugar donde comenzaron su trayectoria bandas como Metallica, Led Zeppelin, Guns n’ Roses, Alice Cooper, Van Halen, KISS, AC/DC, Mötley Crüe, L.A. Guns y muchas más). El 28 de diciembre abrió para FASTER PUSSYCAT y el 31 de diciembre abrió para L.A. GUNS. En enero del 2025, Leila hizo 2 shows en el Rainbow Bar & Grill de Los Ángeles, California.

LEILA HARLAC se ha presentado en varios sitios dentro de la Argentina, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Además, ha tocado en ciudades de Estados Unidos. En enero del 2023, hizo su debut en Los Ángeles, California, en el Whisky A Go Go, abriendo para Trapt y Wig Wam. En diciembre del 2023, LEILA HARLAC fue la banda soporte de STEPHEN PEARCY, cantante de RATT, en el mismo Whisky A Go Go. En junio del 2023, Leila se presentó en Fort Lauderdale como bajista de Stuka, guitarrista de la banda punk argentina Los Violadores.

Leila ha sido convocada a programas radiales como Futurock y ha sido entrevistada en programas televisivos como C5N, TN, A24, TV Pública, etc. En diciembre del 2024, fue entrevistada por Fernando Molinero en TN La Viola: https://youtu.be/V2nYGFoi6fY