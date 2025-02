El Gobierno Nacional extendió la vigencia de la RTO y habilitó talleres privados

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, aprobó las modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito, que tienen como objetivo de agilizar trámites y reducir costos tanto para conductores particulares como para empresas del sector automotor, entre los que se destacan nuevas reglas para la RTO en otras provincias denominadas VTV, y expresó reservas en cuanto a la modernización del sistema de peajes y la eliminación de ciertos requisitos para la emisión de licencias para conductores de categorías C, D y E. En este sentido, el funcionario provincial, señaló como relevante la actualización en los plazos de la RTO también conocida como Verificación Técnica Vehicular (VTV). Con las nuevas disposiciones, los vehículos particulares cero kilómetros deberán realizar su primera inspección a los cinco (5) años de patentados. Para aquellos con una antigüedad de hasta 10 años, la RTO se hará cada dos (2) años, mientras que los de más de 10 años, deberán pasar la inspección anualmente, como hasta ahora. En el caso de los vehículos comerciales, la primera revisión será a los dos (2) años y se mantendrá la exigencia de inspección cada dos (2) años hasta los 10 años de antigüedad. Desde el Organismo de la Constitución, se informó que se hará una presentación formal por ante el Director Provincial de Seguridad Vial Ing. Fernando Inchausti, para coordinar estas nuevas modificaciones, con todos los demás integrantes del Consejo de Seguridad Vial Provincial, sobre todo teniendo en cuenta que en formosa, existe un solo taller habilitado para otorgar las revisiones técnicas. En relación a las posibilidades de descentralizar el sistema, permitiendo que las verificaciones puedan realizarse no solo en el taller habilitado actualmente, sino también en concesionarias y otros talleres debidamente autorizados, trabajaremos coordinadamente dentro del Consejo, haciendo respetar siempre la autonomía provincial en materia de seguridad vial, de manera tal que encontremos un equilibrio entre el sector público y los privados. En cuanto a la modernización del sistema de peajes en rutas nacionales, donde se eliminarán las tradicionales cabinas con barreras y se implementará un sistema automatizado, buscando mejorar la fluidez del tránsito y evitar demoras en los accesos, Gialluca expresó que frente al anuncio de las privatizaciones de los corredores viales nacionales, en principio entendemos que deben coexistir los sistemas de telepeajes junto los de cobros manuales, para evitar perjuicios a los usuarios de las trazas antes mencionadas. En relación a agilizar los trámites para la homologación de vehículos nuevos, hasta la fecha, para que un modelo pueda circular en Argentina, debe obtener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), con la nueva normativa, los modelos fabricados bajo estándares internacionales tendrán un proceso de homologación semiautomático, mientras que para los de producción nacional se implementará un mecanismo más ágil. También se consideró como relevante, el punto donde se elimina la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI). Ahora, en cuanto a la emisión de licencias para conductores de categorías C, D y E, estas quedarán en manos de cada jurisdicción, pudiendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) habilitar a entidades públicas y privadas para dictar cursos obligatorios de capacitación, y por otro lado, dentro de las reformas se destaca que el cambio de domicilio en el DNI, no invalidará la Licencia de Conducir, la cual seguirá siendo válida hasta su fecha de vencimiento, por ahora, todo lo cual quedará sujeto a futuras modificaciones.