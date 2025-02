Brindan asesoramiento a la inscripción al subsidio energético en diferentes puntos de la ciudad

La militancia justicialista, organizada por jurisdicciones, lleva adelante una campaña de asesoramiento al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), en diversos gazebos ubicados estratégicamente en variados puntos de la jurisdicción N°2 de la ciudad capital.

Esta actividad militante se desarrolló este jueves 6 y continuará el viernes 7, en el horario de 9 a 12 y de 17 a 19 horas.

Los interesados deben concurrir con su boleta de luz, DNI y correo electrónico, a algunos de los 11 gazebos desplegados en el Centro Comunitario San José Obrero (Eva Perón y 7ma); Eva Perón y Napoleón Uriburu; Napoleón Uriburu y Entre Ríos; Napoleón Uriburu 35 (entre San Martín y Belgrano); Casa de la Solidaridad Lote 4.

También se encuentran en Entre Ríos y Espora; Santa Fe N°2724; Fotheringam y Rivadavia; avenida 9 de julio y Salta; Padre Patiño y José María Uriburu; y avenida Chaco y Santa Fe en el Lote 4.

Al respecto, Ana María del Riccio, referente del Partido Justicialista de Formosa, conversó con AGENFOR y detalló que son 62 manzanas las que comprenden la jurisdicción N°2 a la que están abocados diferentes equipos de trabajo con el fin de reinscribir a los 50 mil formoseños y formoseñas que quedaron afuera de este subsidio nacional.

“Nosotros sabemos que progresivamente todos los días hay anuncios sobre aumento de la energía. Los servicios básicos, tanto el agua como la luz, son cuestiones que forman parte de las necesidades humanas”, sostuvo.

Y añadió: “No es cierto que las necesidades son infinitas, sino que la justicia social sostiene. ¿Por qué es válida la justicia social? Porque las necesidades tienen que ser respondidas. En este caso, acá necesitamos la respuesta”.

En el caso de la carpa donde está abocada comprende a un radio de 13 manzanas con 209 familias que no estaban inscriptas, por lo que se realizó “una visita a esos domicilios, nueve calles, 209 viviendas, con padrón, dejando un volante, días anteriores, para que jueves y viernes puedan acercarse para explicar y clarificar aspectos que tienen que ver con la factura”.

“Que lo hacen los organismos responsables, pero nosotros estamos colaborando, desde el punto de vista político de la acción militante”, aclaró.

Asimismo, la referente recordó que, también, se realizó un conversatorio previo en la Casa de la Solidaridad del Lote 4, también para clarificar cuestiones de este tipo.

Además, hizo referencia a la decisión política que tomó el Gobernador de subsidiar 100% el valor de distribución de la energía eléctrica, medida que contiene a más de 100 mil usuarios residenciales; y dijo que las personas también están al tanto de esta medida que “tiene que ver con el bienestar del pueblo”.

“Con intenso calor, con meses muy difíciles, cuando el gobierno nacional anuncia permanentemente, y después se desdice, sobre aumentos progresivos de porcentaje; y también la quita en porcentaje y subsidio a los sectores más vulnerables, a los N3, los de medios ingresos le están quitando los subsidios”, detalló.

Y agregó: “Entonces esto, si nosotros explicamos de persona a persona, con mayor cercanía con los vecinos y la comunidad, la gente también al estar informada va a tomar más conciencia de cuáles son las políticas públicas en materia energética, qué pasa con los cortes masivos y qué pasa con el agua, que está también vinculado al tema de estos cortes masivos. Entonces no es una cuestión caprichosa, Formosa distribuye la energía eléctrica, no la genera”.

Por último, Del Riccio consideró que la recepción de los vecinos fue positiva porque muchos se acercaron a saldar sus dudas no sólo con la factura de luz sino también con los alcances del decreto del gobernador Insfrán.

“Entonces me parece a mí que toda la acción militante comunitaria tiene sentido, tiene valor, más en este tiempo donde hay tanta disparidad de información, información confusa, no clara, y acciones programáticas bastante crueles, que directamente perjudican a los sectores medios, a la población más vulnerable, a las familias, a los barrios, no solamente de Formosa, sino todo el país”, aseveró.

Y anticipó que, al no haber fecha de cierre de inscripción, “se va a evaluar para seguir trabajando” en este sentido.