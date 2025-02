Advierten sobre estafas bajo la modalidad de venta domiciliaria de planes de ahorro

La principal recomendación antes de suscribir cualquier contrato, es que los consumidores soliciten una copia y busquen asesoramiento, no debiendo firmar en ningún caso, autorizaciones para que se cobren cuotas, mediante Débito Automático, de los haberes, tanto del sector público como privado. -

El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José L. Gialluca, indicó que vienen siendo numerosas las consultas recepcionadas en el Organismo de la Constitución, debido a la presencia de diferentes empresas de otras provincias, que comercializan bajo la modalidad de “venta domiciliaria” variados tipos de planes de ahorro y/o de capitalización en los distintos barrios de nuestra ciudad como también en el interior provincial. Dichos planes tienen como finalidad, la adquisición de vehículos, motovehículos y/o electrodomésticos, con el agravante de que, en muchos casos, también les hacen firmar a los consumidores, una autorización para cobrarse la cuota correspondiente, mediante el “débito automático de sus haberes”. Las denuncias y reclamos se multiplican, por consumidores que se embarcaron en la compra de un motovehículo, “con empresas que operan en su mayoría en las provincias de Córdoba, Santa Fé o Buenos Aires, ofreciendo cómodas facilidades de pago y una entrega pautada en la cuota número 4”. La proliferación de estas firmas apócrifas, utilizan las redes sociales y un ejército de vendedores forman parte de un negocio montado, que no hace más que estafar a la gente. Las exigencias de estas firmas comerciales se limitan a lo que se denomina “conducta de pago”, es decir que si el consumidor asume en tiempo y forma el compromiso asumido, en la cuarta cuota verá realizado el sueño de la moto propia, siendo el saldo financiado según sus posibilidades en planes de 24, 36 y hasta 48 cuotas. Otra dificultad que se presenta es que, debido a la falta de sucursales y/u oficinas en nuestra ciudad, ante cualquier inconveniente, los interesados no tienen donde efectuar sus planteos y/o consultas. En este sentido, de las documentales aportadas por varios ciudadanos, se pudo constatar que se tratan de contratos de adhesión, que raramente los suscriptores llegan a comprender cabalmente en lo que hace a su alcance y efectos de su contenido, dado que, debido a la modalidad de venta “casa por casa”, los potenciales clientes, generalmente son convencidos por la escasa información brindada por los vendedores. Ante esta situación el funcionario provincial consideró oportuno recordar algunos de los aspectos más fundamentales respecto a este tema, indicando que, ciertos planes de ahorro, están regulados y bajo el control exclusivo de la Inspección General de Justicia (I.G.J.) que es un Organismo Nacional, ahora bien, el primer punto a tener en cuenta es que, antes de obligarse, se debe pedir un ejemplar del contrato y buscar asesoramiento para posteriormente realizar la operación deseada, así también, copia de toda la documental que se firme, lo que, nos lleva a una cuestión muy importante que es, la venta por medios electrónicos con empresas de otras provincias, mercado en el que se dan muchas irregularidades, sobre todo, publicidad engañosa, o en el peor de los casos defraudaciones o estafas a través del despliegue de hábiles técnicas para convencer a las personas, asimismo, se debe exigir los comprobantes de pago con validez fiscal y con el detalle de los conceptos por los cuales se entrega el dinero, elementos que, luego pueden hacerse valer para efectuar cualquier reclamo. Por ello para evitar abusos e irregularidades, el Ombudsman Provincial sugirió que lo recomendable sería contratar, siempre con empresas del medio que cuenten con un local habilitado y personal que pueda instrumentar todo lo convenido, antes de optar por realizar operaciones vía telefónica, faceboock, etc., donde no se tiene certeza de con quién se está tratando. Para cualquier consulta sobre este y otros temas, sugirió comunicarse vía telefónica a los números: 3704 436379 – 3704 436320 al celular 3704 788343 o vía correo electrónico: depuefor@fibertel.com.ar – denuncia@formosa.gov.ar o concurrir personalmente a la Sede de calle Padre Patiño Nº 831, en horarios de 8 a 13 horas y de 18 a 20 horas.