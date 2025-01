Interfor SRL no se adherirá a los próximos aumentos de RTO como sí ya lo decidieron los talleres de Revisión Técnica de Buenos Aires

Se mantendrá el precio para automóviles de uso particular en $55.000, en tanto en Provincia de Buenos Aires (PBA), los costos del servicio para la categoría de los autos de hasta 2.500 kg de los $53.819,26 actuales, pasará a $63.463,30 con IVA incluido, mientras que los autos de más de 2.500 kg pagarán $114.233,94-

En el día de la fecha, se hizo presente en la Defensoría del Pueblo, la Socia Gerente de la Firma INTERFOR SRL, Sra. Leiva Lilian, junto al Director en nuestra Provincia, Ing. Fernando Granada, los que fueron recibidos por el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca y el Responsable de la Oficina de la Defensoría del Pueblo Nación en Formosa, Dr. Julio Néstor Santander, manteniendo una prolongada -Reunión de Trabajo-, donde los primeros expresaron que, Interfor forma parte y pertenece a la Cámara de Talleres del Norte de Revisión Técnica Obligatoria, cuya Presidencia encabeza Rodríguez, Marcico Miguel Alberto, junto a otros Talleres de las Provincias del Chaco, Corrientes, Salta, Santiago del Estero y Misiones, existiendo en la Argentina otras Cámaras como CATRAI (Cámara Argentina de Talleres de Revisión de Autotransporte Interjurisdiccional), la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV), entre otras, donde cada una de las mismas, poseen y aplican diferentes precios de la RTO o VTV, profundizándose las diferencias en los valores, principalmente en los vehículos livianos, no así en lo que se refiere a los transportes de cargas y pasajeros. La Socia Gerente de Interfor, anticipó al Defensor del Pueblo que, a partir del próximo lunes 3 de febrero del corriente año, las Cámaras que brindan servicios en la Provincia de Buenos Aires, aplicarán aumentos en la Verificación Técnica Vehicular de aproximadamente un 20%, con lo cual, los costos del servicio para la categoría de los autos de hasta 2.500 kg de los $53.819,26 actuales pasará a $63.463,30 con IVA incluido, mientras que los autos de más de 2.500 kg pagarán $114.233,94. En este contexto, la misma informó que, en la reunión que mantendrán todas las Cámaras de Talleres de Revisión Técnica el próximo lunes, expresará su postura en contra de este incremento por considerarlo desmedido e inoportuno, para posteriormente, trasladar dicho planteo al seno de la Cámara de Talleres del Norte de Revisión Técnica Obligatoria, entendiendo, “que Interfor SRL no se adherirá a ningún aumento a aplicarse a partir del mes próximo, como sí ya lo han decidido los Talleres de Revisión Técnica de PBA”, desconociendo lo que podría suceder más adelante. Desde el Organismo de la Constitución, se le anticipó que se continuarán impulsando las Auditorias necesarias para transparentar los costos de la RTO y que, en el día de la fecha, la Secretaria de Transporte de Nación, a cargo de Franco Mogetta, a través de su Asesora Legal Pamela Sabrina Terlizzi Prina, solicitó la elaboración de un informe, sobre las prácticas monopólicas u oligopólicas en nuestra provincia, con el objeto de dar intervención a la Subsecretaria de Transporte Automotor, a lo cual, se dará cumplimiento en tiempo y forma, peticionándosele por último que, la Empresa Interfor SRL no solamente no aumente los precios de la RTO, sino que también, implemente otras alternativas de pago que beneficie a los usuarios de vehículos particulares, además de efectivo, tarjetas de débito, sumarle las tarjetas de crédito en cuotas sin intereses u otros productos mediante convenios o acuerdos con el banco de formosa especialmente.