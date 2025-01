Fotografía contemplativa: "El mejor equipo es el que tienes contigo"

El fotógrafo Contemplativo, George Hamilton Pérez, analizo los requisitos para iniciarse en esta práctica artística y aseguro que tres cosas son esenciales: Ganas, curiosidad y pasión. Poder arrancar con el teléfono o con una cámara, aseguró el Gurú fotográfico.

En el mundo de la fotografía, una creencia común entre quienes desean iniciarse es que necesitan un equipo profesional de última generación para obtener resultados satisfactorios. Sin embargo, George Hamilton Pérez, reconocido como el Gurú de la Fotografía Contemplativa, desmitifica esta idea y nos invita a redescubrir la esencia de la fotografía: la pasión, la curiosidad y el deseo de explorar.

Pregunta: George, muchas personas creen que sin una cámara profesional no pueden empezar a hacer fotografía. ¿Qué opinas al respecto?

George Hamilton Pérez: Ese es, quizá, uno de los errores más comunes que cometemos como seres humanos: esperar el momento ideal. Para arrancar en la fotografía, lo único indispensable son las ganas, la curiosidad y la pasión. No necesitas un equipo profesional para empezar. De hecho, puedes lograr resultados increíbles con una cámara de gama media o incluso con tu celular. Lo importante es comenzar, explorar, descubrir lo que realmente te apasiona y luego, con el tiempo, decidir si vale la pena invertir en un equipo más especializado.

Pregunta: ¿Qué tipo de equipo utilizas para tus propias fotografías?

George Hamilton Pérez: La mayoría de mis fotos están tomadas con una cámara semiprofesional, lo que muchos llaman “prosumer”. Es un equipo ligero, económico y me da resultados más que aceptables. Por ejemplo, un equipo profesional para fotografía de naturaleza puede pesar entre 5 y 20 kilos, dependiendo de las lentes. Yo, en cambio, cargo con poco más de un kilo y medio, lo cual me da mucha libertad, especialmente en sesiones largas, como safaris que pueden durar varias horas y recorrer kilómetros.

Pregunta: ¿Recomendarías a alguien invertir en un equipo profesional al inicio?

George Hamilton Pérez: No, definitivamente no. Un equipo profesional puede costar más de 1000 dólares solo para empezar, mientras que una cámara semiprofesional cuesta una fracción de eso. Imagina hacer una inversión tan grande y luego descubrir que la fotografía no es lo que realmente te apasiona. Por eso, siempre recomiendo empezar con lo que tienes a la mano, incluso si es una cámara prestada o tu teléfono celular. Una vez que hayas explorado y definido qué tipo de fotografía te gusta, entonces puedes pensar en qué equipo es el adecuado para ti.

Pregunta: ¿Cuál sería tu mensaje final para quienes quieren explorar la fotografía?

George Hamilton Pérez: Que no se detengan. Explorar la fotografía como un hobby o como un medio de autodescubrimiento no requiere grandes inversiones, solo ganas y disposición. Cualquier cámara o teléfono es suficiente para arrancar. En la Fotografía Contemplativa, lo que importa no es el equipo, sino la mirada, la conexión con el momento presente y el sentido de asombro ante lo cotidiano.

Para George Hamilton Pérez, la fotografía no es solo una técnica; es una forma de vida, una práctica que invita a la reflexión, la sanación y la conexión con el entorno. Su mensaje es claro: más allá del equipo, el verdadero poder de la fotografía radica en el corazón y la intención del fotógrafo.