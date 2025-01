El Hospital distrital N°8 cuenta con un servicio especial para el abordaje oncológico

Actualmente alberga a más de 110 pacientes de la Capital, del interior e inclusive, del vecino país Paraguay.

El Hospital de día para pacientes oncológicos es uno de los tantos servicios de excelencia con el que cuenta el Hospital distrital N° 8 “Eva Perón”, ubicado en la jurisdicción cinco de la ciudad de Formosa.

Está destinado al diagnóstico, tratamiento, seguimiento, acompañamiento y rehabilitación de pacientes oncológicos, específicamente, con cáncer de mama y cáncer de cuello uterino.

En este momento, hay 117 pacientes que acceden a este servicio, de las cuales 65 son oriundas de distintos puntos del interior de la provincia y 51 son de la Capital formoseña “y una paciente que es de la ciudad de Alberdi, Paraguay”, comentó el director del Hospital distrital N° 8, doctor José Mastori.

Se encuentra a cargo de un calificado equipo de salud, integrado por médicos oncólogos, médicos clínicos, nutricionistas, kinesiólogos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, personal de farmacia, entre otros profesionales.

“En este momento las pacientes son todas mujeres. Ninguna de ella cuenta con cobertura social y todo lo que se le brinda desde el servicio es completamente gratuito, con una atención de calidad, que ofrece el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y, en este caso, nuestro hospital”, resaltó Mastori.

“Pero también, tuvimos pacientes hombres con diagnóstico de cáncer de mama que pudieron lograr su recuperación y cura y se les dieron todas las mismas atenciones”, aseguró.

Con relación a la atención agregó que, desde el momento que la paciente es captada “con alguna de esas dos patologías mencionadas” e inician el tratamiento, son acompañadas en todo el proceso.

Hizo notar que, cuando son del interior, una vez que tienen el turno programado, desde el servicio social “se gestiona el traslado desde su localidad hasta el nuestro hospital, coordinando con los hospitales distritales de las diferentes localidades y luego del ingreso, se le da alojamiento y comida, tanto a ella como a su acompañante, durante su estadía”.

“En caso que deban hacer tratamiento de quimioterapia, se tramita y se asegura la atención y el tratamiento con las drogas para cada ciclo de quimioterapia que requieran. Todo de forma gratuita”, remarcó.

Continuó detallando que “hoy en día, son 40 pacientes por semana que están recibiendo tratamiento de quimioterapia que están haciendo cinco sesiones semanales. La sala está equipada con ocho sillones, con sus respectivas bombas de infusión”.

Además, acceden a la atención por consultorio externo “para que las que las que van concluyendo con sus ciclos de quimioterapia, puedan seguir con un control estricto”, informó.

Asimismo, las que necesitan ser hospitalizadas son derivadas al área de internación clínica al área de internación clínica “para que ahí puedan tener un control más pormenorizado y se coordina con el servicio de hemoterapia cuando requieran transfusiones”.

El Director marcó también que algunas pacientes reciben un plan nutricional específico como parte del proceso de rehabilitación “que es indicado por el equipo de nutrición”.

Articulación con centros de mayor complejidad

Y en caso, por ejemplo, que deban hacerse estudios de mayor complejidad, se articula con el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón” o con el Hospital Interdistrital Evita, para que puedan cumplir con dicho requerimiento y donde además “se va monitoreando el tratamiento”.

De igual modo, cuando se trata de pacientes que deben someterse a radioterapia y al estudio PET/CT, se articula con el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner”.

Acompañamiento permanente

En otro de los puntos, el doctor explicó que hay veces que las pacientes por algún motivo “por diversos factores, no acude a su turno programado, desde el servicio social se comunican con la persona o con los familiares para interiorizarnos de la situación y, posteriormente, se reprograma el turno para que pueda continuar con el tratamiento”.

Señaló al respecto que “no son tratamientos fáciles de sobrellevar por más que tratamos de acompañar y dar lo mejor. Las pacientes a veces tienen problemas económicos, familiares, no están con ganas de acudir a su turno porque no se sienten bien, o porque el tratamiento no está dando los resultados esperados, o por otro tipo de percances”.

Y en esos casos, “tratamos de ayudar, de subsanar eso que les está pasando, muchas veces, si es necesario, con asistencia psicológica para que puedan seguir con su recuperación, siempre desde la empatía, entendiendo que son procesos largos y muchas veces, se hacen difíciles”, relató.

Para finalizar, el funcionario destacó que el Hospital de Dia no solo se ocupa de la paciente, “también se realiza un acompañamiento a la familia porque se tiene en cuenta el cuidado, tanto físico como psicológico, que está enfermedad conlleva y todo lo que eso implica para el contexto familiar”.