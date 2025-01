El Gobierno Nacional desreguló el precio del gas en garrafa e implementó cambios en el programa Hogar

Se eliminaron los precios máximos establecidos para el gas y para las garrafas, de ahora en adelante, solo se mantendrán, precios de referencia para “guiar el mercado”, los cuales no serán vinculantes, es decir, ya no serán obligatorio y, por lo tanto, las distribuidoras fijarán unilateralmente los valores de las garrafas, con lo cual, se producirá nuevos incrementos y una gran dispersión en los precios-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, la Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Economía, realizó una serie de modificaciones a las normativas vigentes en busca de la desregulación de Gas Licuado de Petróleo, utilizado en las garrafas de 10 kg que usan los hogares en nuestra zona. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, mediante la Resolución Nº 15/2025 publicada este viernes 24 en el Boletín Oficial, sostiene que el objetivo es "eliminar gradualmente los precios máximos regulados, permitiendo que el mercado determine los precios bajo oferta y demanda". Se mantendrán precios de referencia como guía no vinculante, y agrega que, a través del Programa Hogares con Garrafas, se otorgarán subsidios a hogares de bajos recursos que no cuentan con gas por red, para garantizarles acceso a garrafas de GLP a precios diferenciales. También menciona que las empresas fraccionadoras tendrán mayor libertad para operar, eliminándose las asignaciones reguladas de cupos y bocas de carga. Tampoco se asignarán más aportes a productores, ni cupos a fraccionadores, los cuales son sustituidos por un esquema que permitirá a las empresas adquirir los volúmenes necesarios según sus operaciones. Por último, se introdujeron cambios en el Programa Hogar, mediante el cual se otorgarán subsidios directos, a diferencia de lo que indicaba el anterior reglamento, a hogares de bajos recursos que no tienen acceso a gas por redes, “advirtiéndose que en nuestra provincia este incentivo se ha dejado de abonar desde fines del 2023 y hasta la fecha no se deposita ninguna suma de dinero a los hogares inscriptos”.

24-01-2025