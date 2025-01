El Colorado: un ejemplo de inclusión y compromiso con nuestros adultos mayores

En un contexto donde el cuidado y la inclusión de los sectores más vulnerables es una necesidad urgente, el municipio de El Colorado se erige como un modelo de gestión social que pone a los adultos mayores en el centro de sus políticas públicas. A través de programas como aqua gym, gimnasios terapéuticos, atenciones médicas regulares y actividades recreativas durante todo el año, se consolida una acción integral que prioriza la salud, la dignidad y el bienestar de esta población.

Estas iniciativas no solo representan una respuesta a las demandas de los adultos mayores, sino que también refuerzan la presencia de un Estado que no deja a nadie atrás. En El Colorado, las actividades físicas como el aqua gym o los gimnasios terapéuticos no solo son una herramienta para mejorar la salud, sino un puente hacia la participación social y la integración comunitaria, combatiendo el aislamiento que afecta a muchos mayores.

La atención médica regular es otra prueba del compromiso político con la salud pública, garantizando un acceso equitativo y de calidad a servicios esenciales. Además, las actividades recreativas que se llevan a cabo todo el año demuestran que la recreación y la cultura también son derechos, y que el disfrute no tiene edad.

Esta gestión inclusiva no es casual, sino el resultado de una política que entiende que cuidar a quienes construyeron nuestro presente es una responsabilidad colectiva. Enmarcado en el modelo formoseño liderado por el gobernador Gildo Insfrán, el municipio de El Colorado demuestra que, incluso en tiempos difíciles, es posible priorizar a los sectores más vulnerables, fortaleciendo el tejido social y promoviendo la equidad.

El trabajo del municipio marca el camino hacia una sociedad más justa, donde la inclusión y el compromiso con los adultos mayores no son excepciones, sino la regla de una política comprometida con el bien común. En este modelo, no hay espacio para el olvido: el Estado está presente, trabajando codo a codo con su gente.