Samaniego sobre el balance de 2024: “Formosa termina el año de manera positiva”

El diputado Agustín Samaniego, presidente del Bloque del Partido Justicialista en la Legislatura Provincial, destacó la gestión del gobernador Gildo Insfrán, sobre todo porque “dentro del marco de la recesión económica generada por el presidente Javier Milei, Formosa termina el año de manera positiva”.

Dijo esto al valorar el bono de 700 mil pesos que anunció el mandatario para la Administración Pública Provincial, el cual se abonará en dos cuotas de 350 mil pesos en enero y febrero de 2025. De igual modo confirmó el aguinaldo y el sueldo antes de que finalice el mes de diciembre.

“Formosa está soportando el Gobierno de Milei por lo menos con un trance no tan negativo por el hecho de que la provincia está en orden y por eso puede otorgar este bono a los estatales”, subrayó. Y marcó que esto también ayudará a dinamizar la economía, por tanto, se trata de una “excelente noticia no sólo para la Administración Pública Provincial, sino para toda la ciudad de Formosa”.

Por otro lado, opinó que Milei utiliza “la peor de las prácticas que puede tener la política: la del garrote y después la prebenda para comprar voluntades, que es una visión de corto plazo, esto es pan para hoy y hambre para mañana”, reprobando a su vez “el tremendo ajuste hecho sobre la espalda de las provincias”.

“De ninguna manera estamos de acuerdo con esta forma de hacer política”, dejó en claro el legislador justicialista, quien luego se hizo eco de la noticia del recorte de la cobertura del 100% de los medicamentos por parte del PAMI. “Lo que está haciendo Milei es realmente muy doloroso”, condenó en ese sentido.

Y argumentó que “este tipo de medidas ya se tomaron en la Argentina”, porque “este plan de Javier Milei ya se hizo en la época más sangrienta de la dictadura de la mano del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

Esta misma política económica que había sido aplicada por “el ministro de (Jorge Rafael) Videla ahora se da en tiempos democráticos, pero con violencia, intolerancia, que es lo que está haciendo La Libertad Avanza”, condenó.

Incluso, afirmó Samaniego, que “siempre fracasaron, porque no existe un caso en el mundo de que haciendo esto se pueda encontrar el camino del desarrollo genuino para todos, al menos, lo que si puede llegar a encontrarse es el crecimiento de una parte de la sociedad, la más poderosa que depende del poder económico”. Y, por consiguiente, “si ese crecimiento no llega a cada uno de los argentinos al menos en proporciones equitativas, no tiene ningún tipo de sentido”.

Lo mismo que “se jactan de haber detenido a la inflación, pero los precios siguen subiendo”, criticó, ya que siguen “aumentando el combustible y los servicios públicos”, entonces, “realmente no sabemos cuál es el camino”.

En otro orden de temas, sobre el balance del año legislativo, afirmó contundente que “es positivo” y señaló que, entre las leyes sancionadas, “la más importante es la ley de reforma de nuestra Constitución”.

Por último, cargó contra la oposición al sostener que “no tiene ningún proyecto”, tal como el senador nacional, Francisco Paoltroni, porque su único propósito es “intervenir la provincia y eliminar la posibilidad de que el gobernador Gildo Insfrán pueda ser candidato”.

Instó, ante esto, a todos los de la oposición formoseña a “buscar alguna propuesta concreta” y denunció el cinismo de sus dirigentes que “critican la Ley de Lemas, sin embargo, en Clorinda se presentarán utilizándola”.