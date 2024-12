Instan a la comunidad a respetar la ordenanza de "Pirotecnia Cero"

Desde la Dirección de Bromatología de la comuna capitalina recuerdan a la comunidad que está vigente la ordenanza 8070/24, la cual se conoce como ‘Pirotecnia Cero’, y que prohíbe en todo el ejido urbano la fabricación, comercialización, exhibición y almacenamiento de todo artificio pirotécnico que produzca efectos sonoros o audibles, es decir, está prohibida la utilización de la pirotecnia sonora, tanto para eventos masivos, festejos, actos públicos o privados, ya sean organizados por particulares o por el Estado.

En ese sentido, el titular del área, Jorge Tarantini, puso de manifiesto las razones por la que se sancionó esta nueva ordenanza: "Teniendo en cuenta la ordenanza anterior donde se marcaba la prohibición de pirotecnia sonora a partir de los 65 decibeles y la imposibilidad de controlar la gran cantidad de variedad respecto de estos productos, se nos hacía complicado regular su venta. Debíamos probar los productos todos los años, hasta que esa inquietud por parte de diferentes asociaciones y también por parte de nuestra área se llevó al Concejo Deliberante, se trató la iniciativa y se entendió de manera unánime que la ordenanza debía modificarse. Ahora, con esta nueva norma de ´Pirotecnia Sonora Cero’, solo se permite la pirotecnia lumínica".

"El espíritu de la ordenanza, en principio, fue la gran cantidad de personas que se ven afectadas por los efectos de la pirotecnia sonora, como las personas con TEA o sensibilidad auditiva, los ancianos y las mascotas. Antes, hace 15 o 20 años atrás, no teníamos el conocimiento que tenemos ahora sobre estos temas, no había una conciencia al respecto a la hora de arrojar todo tipo de pirotecnia. Al visibilizar el daño que esto le provoca a ciertos grupos, y en pos de que todas las personas podamos pasar unas fiestas tranquilas, es que se toman estas medidas ", aclaró el funcionario.

Del mismo modo, advirtió que el incumplimiento de la ordenanza será motivo de sanciones: “Seguimos tratando de concientizar a todas las personas para que no compren, porque eso es lo que alimenta su venta. Si detectamos que algún comercio está vendiendo estos productos prohibidos se procederá al decomiso, sumado a multas que son muy altas, por eso les recomendamos a los comerciantes que no inviertan en elementos no autorizados”.

“El ‘chaski boom’, por ejemplo, que era lo que usaban los chicos, está prohibido, ya que solo hace ruido. Lo que destaca la ordenanza es la utilización de la pirotecnia única y exclusivamente lumínica", aclaró.

Con respecto a la comercialización de la pirotecnia autorizada, Tarantini precisó que “tienen que presentar una nota a la Dirección de Bromatología, luego nosotros, junto a los bomberos, hacemos una inspección en el lugar y allí recién habilitamos la venta de dichos productos, garantizando así la seguridad de la gente y los comerciantes".

"Les pedimos a los vecinos y vecinas que piensen en aquellas familias que tienen entre sus miembros alguna persona con el Síndrome de Asperger, autismo o con sensibilidad auditiva y mascotas. Queremos que tomen conciencia que no es necesario hacer ruido para pasarla bien. Cada persona puede contribuir a que el total de la comunidad pueda disfrutar estas fiestas, en familia y de forma segura", concluyó.