Insfrán: “Tengo un solo mandante y es el pueblo de Formosa”

Al presidir la edición de este sábado 7 del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, afirmó que “en un sistema democrático las ambiciones electorales se definen con votos”, subrayando en ese sentido que “nunca he ocupado un cargo que no haya sido por la voluntad popular”.

En la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) Nº 10 del barrio capitalino San Francisco, los vecinos recibieron todos los beneficios y atenciones que brindan los organismos del Estado provincial, incluyendo la entrega de títulos de propiedad para numerosas familias.

En ese marco, en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el mandatario anunció la pavimentación de la calle Arenales, desde la Avenida Sargento Cabral hasta la Juan Domingo Perón, en una primera etapa, y posteriormente las ocho cuadras que faltan de la calle Madariaga, desde la Avenida González Lelong hasta la Italia.

Consideró importante valorar estas acciones, teniendo en cuenta de la situación que vive a nivel nacional, con las obras públicas totalmente paralizadas, y los sectores de la construcción e industrial en una fuerte caída. “Pero nos siguen distrayendo con cuestiones menores, para que no tomemos conciencia de la realidad económica que vive el país”, advirtió.

Aludió en ese contexto al fuerte impacto que siguen teniendo en la población argentina los tarifazos en la energía eléctrica dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. “Yo no me voy a cansar de explicarlo: nosotros estamos integrados al sistema nacional de energía, que tiene un organismo que se llama CAMMESA, que es el proveedor mayorista que les vende a las distribuidoras”.

De manera que “el precio de la energía no lo pone REFSA, sino la Secretaría de Energía de la Nación”, ya que “ellos la generan y la transportan, nosotros somos nada más que distribuidores”, reiterando que “Formosa es la provincia que tiene el menor costo de distribución, porque no ha incorporado ningún tipo de impuestos ni tasas a lo que se cobra”.

Luego hizo referencia a “los son libertarios ahora y a los que están dentro de nosotros y también pretenden serlo porque creen que las cosas van a venir bien para el año que viene y entonces puedan tener una candidatura”.

“Está bien, los felicito, que Dios se apiade de ellos. Pero les guste o no, yo tengo un solo mandante. Y ese mandante es el pueblo de Formosa. Por lo tanto, yo voy a estar aquí hasta que ustedes me digan”, enfatizó.

Hipocresía

En otro tramo de su discurso, el Gobernador habló sobre la hipocresía en el ser humano, calificándola como “lo peor que puede haber”, porque “las cosas hay que decírselas de frente: si alguien tiene ambiciones, me parece correcto y en un sistema democrático esas ambiciones se definen con votos, que el pueblo decida, no que lo haga el Presidente pidiendo intervención de una provincia ni que vayan a pedir que se declare inconstitucional tal artículo en la Corte Suprema de Justicia”.

“Nunca he ocupado un cargo que no haya sido por la voluntad popular y jamás fui a poner una pistola en la cabeza para que me voten”, afirmó contundente y agregó: “Yo no sé quiénes fueron los beneficiados con los distintos títulos de propiedad” que se entregaron en el OPNGT. “Eso es porque no hacemos distinciones; nuestro trabajo es hacer el bien público”.

Mercosur

Aludiendo al plano global, sostuvo que “es una vergüenza nuestra política internacional con las actitudes que toman nuestras autoridades nacionales en contra del Mercosur, que es la reconstrucción de lo pensado por Simón Bolívar y (José de) San Martín, la unión de la gran Patria sudamericana”.

A contramano del discurso de Milei, que busca la destrucción del bloque regional al bregar por habilitar los tratados de libre comercio bilaterales, el gobernador Insfrán remarcó que “necesitamos la integración y la solidaridad entre los países de la región, unir fuerzas para tener poder de negociación frente a las grandes potencias mundiales”.

“Europa se hizo con la riqueza que se robaron de nuestro continente, esa es la historia, y resulta ser que antes venían los corsarios a llevarse el oro y ahora hay corsarios que se dicen argentinos que lo llevan a domicilio”, fustigó.

Asimismo, “aún sin tener diputados ni senadores suficientes sacan las leyes que quieren, inclusive en contra de los intereses de las provincias, porque van en contra del federalismo y la lucha que tanto ha costado a nuestros antepasados”, rechazó.

A pesar de todo ello, enfatizó que desde Formosa, “con el apoyo del pueblo que nos ratifica con su voto cada dos años, vamos a seguir defendiendo los intereses de los formoseños y los argentinos”.