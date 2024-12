El gobernador Insfrán encabezó la nueva edición del OPNGT

Los servicios y atenciones integrales del programa más solidario del país, el operativo “Por Nuestra Gente, Todo”, llegaron este sábado 7 al barrio San Francisco de la ciudad capital, teniendo como epicentro a la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) Nº 10 “Dr. Carlos Pellegrini”.

En el polideportivo de la institución educativa, el gobernador Gildo Insfrán presidió el acto central, acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el presidente provisional de la Legislatura Provincial, Armando Felipe Cabrera; el intendente capitalino Jorge Jofré, ministros del Poder Ejecutivo, funcionarios, legisladores, entre otros.

Pese al pronóstico de mal tiempo y el calor que se sintió desde horas tempranas, la convocatoria fue multitudinaria, tal como se registra en cada edición del OPNGT, con los vecinos accediendo a las múltiples prestaciones que se desplegaron en ese marco.

En primer término, habló la directora de la institución educativa, la profesora Mariela del Carmen Gómez, quien comenzó destacando que “nuestra escuela sea hoy la sede de este operativo porque reafirma que somos una parte importante y esencial de la comunidad y un puente hacia el bienestar de cada familia”.

“Este operativo es muestra clara de un Gobierno que trabaja para y por la gente, poniendo siempre a las personas en el centro de sus políticas”, subrayó la directiva, según recabó la Agencia de Noticias Formosa.

Tras agradecer a los equipos de salud, educación, asistencia social, obras públicas, seguridad, conectividad y a “todas y cada una de las personas que trabajaron incansablemente en estos días previos al operativo”, acentuó que “esta institución no solo es un lugar para aprender, sino también un espacio abierto a la comunidad y como escuela pública, inclusiva y gratuita, pone todos sus recursos y trabaja día a día para contribuir al Modelo Formoseño”.

Dirigiéndose al gobernador Insfrán, le expresó su “más profundo agradecimiento”, realzando que “con su liderazgo, compromiso y su poder de gestión se ha hecho cargo de los beneficios docentes” que fueron suspendidos por el Gobierno libertario nacional, tales como “el fondo compensador del Incentivo Docente, los recursos mensuales para educación, la conectividad, el pago de los aumentos salariales, inclusive dando un bono extraordinario como el recientemente anunciado”.

En ese sentido, puso en valor “el compromiso incansable” del mandatario formoseño por la educación, resaltando que se llevan inauguradas 1505 obras de “techos azules” en la gestión de Insfrán, “donde la igualdad y la equidad quedan demostradas”.

Seguidamente, tras la proyección de un video institucional, en otro acto de estricta justicia social y equidad, el Gobernador hizo entrega de títulos de propiedad, a la vez que también se otorgaron anteojos, constancias de trámites de DNI y pensiones sociales, como así también botiquines con medicamentos y resoluciones de jubilaciones.

Del mismo modo, insumos para el Registro Civil - 2ª Sección e indumentarias deportivas, recibiendo éstas la EPES Nº 10, el Club San Martín de fútbol infantil y hockey y la escuela de ajedrez.

Acto seguido, hizo uso de la palabra José Carlos “Chelo” Fernández, vecino del barrio San Francisco. “Soy nacido y malcriado en este pequeño paraíso llamado San Francisco hace 52 años”, recordando que “cuando mi madre, mujer paraguaya de origen, después naturalizada argentina, eligió venir a vivir a este barrio hace 55 años, había pocas calles principales, muchos pasillos y de tierra”.

“Con el tiempo, el barrio empezó a transformarse, se construyeron edificios y casas, ya no era el mismo, se notaba el progreso, gracias a usted, Gobernador”, subrayó y en esa línea fue enumerando algunas de las “tantas modificaciones que me enorgullecen y me emocionan” de ese sector de la Capital, como la escuela “Pellegrini”, el “hermoso” polideportivo, la Plaza Temática, la Casa de la Solidaridad, la pista de skate y el Club San Martín.

“Me da mucho orgullo ver estas infraestructuras, las calles asfaltadas con semáforos e iluminación. Sin dudas, el Estado está aquí, el Modelo Formoseño está aquí, porque hubo una decisión, una política, un timón y una dirección. Con seguridad, puedo decir que se mejoró y se transformó”, enfatizó y recalcó que aún con las nocivas políticas nacionales “seguimos viendo el esfuerzo para seguir progresando”.

Y para finalizar, indicó: “Empecé mi relato diciendo que soy de la generación que cree. Creo y tengo memoria, lo que pasó en este barrio no fue casualidad, fue trabajo pensado por usted, Gobernador, en todo este tiempo. Muchas gracias y Dios lo bendiga, de corazón lo digo, porque seguiré creyendo en nuestra querida Formosa, pujante y próspera”.