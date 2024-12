Este sábado se sortearán las viviendas preadjudicadas del barrio La Nueva Formosa

Este sábado 14 se realizará el sorteo de ubicación de 585 viviendas del barrio La Nueva Formosa. Será a partir de las 7.45 horas en la Sala de Sorteos del Instituto de Asistencia Social (IAS). Será transmitido en vivo por la Red Formoseña de Medios de Comunicación.

Al respecto, el administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el ingeniero Marcelo Ugelli, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y explicó el trabajo previo realizado.

“Cumplimentamos el cruzamiento de datos, recibimos toda la documentación de la familia postulante que había salido sorteada, las cuales son preadjudicatarias y, de ese universo de personas entre titular y suplentes, son 585 familias las que pasan a sorteo de ubicaciones”, aseveró.

Además, agregó que “del total, 25 viviendas son adaptadas y están destinadas a personas que se desplazan con silla de ruedas por discapacidad motriz”.

Recordó que en el sorteo realizado el 30 de septiembre, “620 personas salieron como titulares y 200 como suplentes, es decir que hay muchas que no cumplen con los requisitos para ser adjudicataria”.

Justamente, fue en ese cruzamiento de datos en donde se detectaron situaciones que no permitieron que avancen a la siguiente etapa, ya que, “algunos de los datos arrojados fueron que ya cuentan con un módulo, tiene solucionada su situación habitacional por otros medios, o personas que salieron sorteadas en el grupo de discapacidad y no pueden acreditar que tengan una, como así también algunos armaron grupos familiares que no existen”.

“Por eso, el cruzamiento de datos, la visita social, la entrega de documentación y la declaración jurada son fundamentales para acreditar que sea fehaciente el pedido”, añadió y señaló que “este es el trabajo intenso que se hace administrativamente”.

“Este Modelo Formoseño, que impulsa el gobernador Gildo Insfrán, desde hace mucho tiempo tiene una planificación para este barrio, que son 5400 viviendas previstas para terminar, encontrándose ya entregadas unas 3600 a las cuales ahora se le sumarán estas 585”, declaró.

Acentuó que “esto quiere decir que se va cumpliendo con el objetivo propuesto” y aclaró que “la rapidez de la obras depende de quién esta de turno en el Gobierno nacional, porque si es un Estado que tiene un perfil de justicia social se hace de manera acelerada”.

A modo de ejemplo, indicó que “el paquete de obras de viviendas situadas frente al Aeropuerto Internacional El Pucú, las empezamos y terminamos en la gestión de Alberto Fernández”.

Por último, repasó que “este año se trabajó muchísimo, porque Nación financió los metros cuadrados de las casa y la provincia la infraestructura, por ende tuvimos que concretar las redes faltantes de agua, de cloacas”.

“En la Nueva Formosa hay estación de bombeo, planta de tratamiento de líquido cloacales, lo que quiere decir que el barrio tiene servicio de cloaca, red eléctrica de media y baja tensión, además de alumbrado y las veredas. Está todo a punto para que los formoseños que van a venir habitar aquí cuenten con un esquema de vivienda social digna”, cerró.