Advierten fuertes diferencias de precios de la RTO entre las cámaras de talleres de la Argentina

Se solicitó a la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT) presidida por el Director Ejecutivo, Lic. SIMIELE Gabriel Ernesto y a su Coordinador Ejecutivo Mg. GENNARO Eduardo Daniel, unifiquen los precios de la RTO de los distintos talleres habilitados en el país, dada las diferencias de precios existentes y las graves dificultades que poseen los usuarios para cumplir con la misma-La Defensoría del Pueblo, fue informada de los precios de la RTO en nuestra Provincia por parte de la Empresa Interfor S.R.L. única habilitada en nuestro territorio para extender la misma, por lo que, los costos son los siguientes: * Automóviles de Uso Particular (UP) $55.000,00; * Pick Up y/o Utilitarios Particular/Furgón/Todo Terreno $68.000,00; Pick Up y/o Utilitario de Carga $100.000,00; * Camión N2 (350-608-DAILY-Etc) $175.000,00; Camión N3 2 Ejes $175.000,00; Camión N3 3 Ejes $175.000,00; Camión N3 4 Ejes $175.000,00; * Acoplado o Semi de 1, 2 o 3 Ejes $175.000,00; Acoplado o Semi de 4 Ejes $175.000,00; * Minibús $155.000,00; * Ómnibus de 2 Ejes $190.000,00; Ómnibus de 3 Ejes $190.000,00; Ómnibus de 4 Ejes $190.000,00; * Ómnibus Urbano $155.000,00; * Taxis/ Remises $55.000,00. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, estos valores son impuestos por la -Cámara de Talleres del Norte Revisión Técnica- que preside Rodríguez Marcico Miguel Alberto y en comparación con otras, “estos precios están muy por encima de los que fijan otras Cámaras en el País, con el agravante que los usuarios no tienen en la provincia otra alternativa, pues INTERFOR SRL no posee competencia y ese es uno de los principales inconvenientes que observamos”. Al consultársele al antes citado sobre cómo llega la Cámara a estos precios, el mismo expresó: “que los valores se determinan teniendo en cuenta el costo operativo del taller, lo que incluye la contratación de Ingenieros Mecánicos, Técnicos Mecánicos, Analistas de Sistemas y Personal Administrativo, a lo que debe sumársele costo de las obleas y certificados emitidos por cada revisión técnica, costos de servicios públicos (energía eléctrica, agua potable, gas), internet, costo del programa para ejecutar el servicio, costo de reparación de maquinarias, frenómetro, luxómetro, banco de suspensión, detector de holguras que son controlados y calibrados diariamente con un impacto importante en el costo del servicio, más el contralor de los sistemas de computadoras y software llevado adelante por los auditores externos. En este sentido, el Presidente de la Cámara, entiende que la incidencia del costo de la RTO de cualquier vehículo en sus diferentes categorías es ínfima, lo que sí puede influir considerablemente, se da en el caso de que el vehículo inspeccionado salga “rechazado o condicional”, es cuando en cualquiera de estos casos, la reparación de la parte mecánica afectada sí influye considerablemente en el gasto a efectuar por el titular para poder contar y tener RTO al día. Añadió que, el sistema de RTO que otorga INTERFOR tiene validez en todo el País y expresó que existen Talleres ilegales que funcionan fuera de la Ley, que no emiten recibos, no tributan a Nación, Provincia y Municipios, motivo por el cual, el costo de las revisiones es inferior a los que fija la Cámara de Talleres del Norte. Gialluca, resaltó que, la exigencia de la RTO para transitar rutas nacionales y provinciales, continúa siendo un requisito que se debe cumplir, más allá de que en los controles se exija o no la documentación correspondiente, al mismo tiempo, consideró a la misma como algo que suma siempre a la seguridad vial en general, que es lo que buscamos desde el Consejo de Seguridad Vial Provincial y dónde la semana pasada nos hemos reunidos, con otras Áreas del Estado Provincial, para coordinar todas las medidas necesarias, frente al gran movimiento de vehículos de todo tipo que se da a fin de año, con motivo de las fiestas y de las vacaciones, las que impulsan traslados de personas y es aquí donde las fuerzas de seguridad locales, estarán trabajando para garantizarles mayor seguridad a todos los ciudadanos en el marco de la Campaña Todos Unidos por la Vida Verano 2024 – 2025. Señaló por último que, el Taller Fijo de INTERFOR S.R.L. se encuentra ubicado en Av. Pte. Illia 6025 – Barrio 16 de Julio y atiende por orden de llegada de lunes a viernes de 6:00 a 21:00 horas y los sábados hasta mediodía. En tanto, su Taller Móvil para el Interior Provincial se ubica en el Polideportivo de la Ciudad de Clorinda en Ruta Nacional Nº 11 en el Acceso a la Ciudad, contando con una atención por orden de llegada de lunes a jueves de 7:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00 horas, los días viernes de 7:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.