Un amplio operativo sanitario fue llevado a cabo en la colonia originaria Juan Bautista Alberdi

Con una gran asistencia y adhesión de los vecinos que aprovecharon la oportunidad para expresar su desacuerdo con un grupo reducido que está llevando a cabo un corte en la ruta 81 bajo un reclamo infundado.





En la mañana de este martes, 19 de noviembre, un equipo de salud conformado por profesionales del Hospital Distrital de Ibarreta, del Hospital de Estanislao del Campo y del centro de salud de la colonia Juan Bautista Alberdi, desplegó un importante operativo sanitario que benefició a los vecinos pilagás que residen en esa comunidad.

En ese marco, se realizaron un total de 25 atenciones pediátricas, 22 atenciones de clínica médica para pacientes adultos “y fueron examinados 16 pacientes de distintas edades, que ya tenían completos los estudios pre quirúrgicos solicitados: laboratorio, ecografía, radiografía de tórax y electrocardiograma”, comentó el director del Hospital Distrital de Ibarreta, doctor Maximiliano Ledesma, quien encabezó la jornada.

Indicó, en tanto, que “a cuatro de ellos, se les programó el turno para las próximas semanas para cirugía de colecistectomía, que se conoce comúnmente como operación de vesícula”.

Además, se hizo entrega de los medicamentos recetados para el tratamiento de cada una de las patologías diagnosticadas “y se trasladó a los pacientes pediátricos al Hospital de Estanislao del Campo, donde se realizaron radiografía de tórax y extracciones de muestras para análisis de laboratorio”.

El equipo de salud estuvo conformado por “médico clínico, pediatra y cirujano del Hospital de Ibarreta, más obstetras y enfermeros del Hospital de Estanislao del Campo y auxiliares del centro de salud de la colonia”, dio a conocer Ledesma.

Seguidamente, resaltó que hubo “una exitosa concurrencia de pacientes. Fue un operativo sanitario al que se dio cita gran parte de la población de esta colonia originaria que, por cierto, se contrapuso completamente al corte que hizo un grupo minoritario, de solo 11 personas, en la ruta 81, a unos 10 kilómetros de Estanislao del Campo”.

Afirmó que “con esto, queda más que demostrado que son dos o tres personas nada más que están a la cabeza de querer entorpecer la libre circulación de la vía pública y obstaculizar el gran trabajo que se hace desde la salud pública en dicha colonia, al igual que en todo el distrito III y en toda la provincia”.

Agradecimiento y marcado descontento

Por su parte, una vecina del lugar, la señora Amada Cardozo, agradeció al equipo que trabajó hoy en el centro de salud “que nos trató y atendió muy bien, sobre todo a los niños. Y todo se hizo sin ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de problema. Ojalá sigan viniendo cada vez que puedan”.

A la vez, expresó su descontento con el grupo que está llevando a cabo el corte de ruta “porque realmente no sé qué quieren”.

Silvia Cardozo, también sumó su testimonio recalcando, en primer lugar, que está “muy conforme con la atención, con la medicación, más que nada con lo que se hizo hoy, aquí en nuestro centro de salud de la colonia. Le agradezco al doctor Ledesma y todo su equipo. Espero que sigan trabajando así”.

“La verdad, no se entiende bien de qué se trata el corte de ruta. Es lamentable que no quieran entrar en razón. Nosotros no estamos en eso”, subrayó contundente la señora.