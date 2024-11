La Defensoría del Pueblo se sumó a la campaña provincial de prevención de las violencias por motivo de género

En el día de hoy en la Plaza San Martin de nuestra Ciudad, la Defensora Adjunta Dra. Sylvina Portillo, junto a una delegación del Organismo de la Constitución, se sumó a la convocatoria realizada por el Estado Provincial, más precisamente por la Secretaria de la Mujer a cargo de la Lic. Patricia Del Carmen Hermosilla. Desde la Institucional, se le da una especial trascendencia a estos eventos interinstitucionales, ya que en Argentina, un país, donde cada 35 horas se produce un femicidio y donde durante el último año, 272 personas murieron, víctimas de violencia de género, no podemos menos que, rechazar las políticas públicas del Gobierno Nacional de Javier Milei, donde se cerraron importantes áreas que se dedicaban a enfrentar este problema complejo y donde está situación se agrava por el desfinanciamiento de todos los programas públicos. El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, “el ordenamiento fiscal no puede hacerse a costa de las muertes y otras formas de violencias discriminatorias hacia la población”. Es la primera vez, desde la recuperación de la democracia en 1983 que en Argentina no hay “una institucionalidad específica de género”, con un Gobierno Nacional que entiende que el Estado es un problema y no parte de la solución, en nuestra provincia, se marca la diferencia con políticas públicas que no solamente enfrentan las diversas violencias de género, sino que, además, se contiene y acompaña a las víctimas. De allí que continuaremos trabajando desde el “Observatorio de Violencia de Género” que funciona en la Defensoría del Pueblo, junto al Estado Provincial, Municipios y la Sociedad toda que, en estos tiempos, no puede ser dejada a la deriva y pretender “que cada persona se arregle como pueda con sus problemas que tienen una profunda variedad de causas, pero donde las necesidades económicas y sociales, son las que estas destruyendo el tejido social de la Argentina”.