Ibáñez recibió a jóvenes que participaron de programas de formación del Consejo Federal de Inversiones

El ministro de Economía se reunió con los participantes del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo” y la Especialización en “Desarrollo y Políticas Públicas”, reafirmando el compromiso provincial con la formación de líderes estratégicos.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, encabezó un encuentro con los participantes del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo” y de la Especialización en “Desarrollo y Políticas Públicas”, iniciativas impulsadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en colaboración con la provincia.

Durante la reunión, el doctor Ibáñez destacó la relevancia de estos programas como herramientas fundamentales para capacitar a actores estratégicos tanto en la gestión pública como en la privada. Subrayó, además, su contribución al fortalecimiento de las capacidades locales y al desarrollo sostenible.

Formosa participa activamente en diez programas formativos del CFI. En este caso, el encuentro se centró en cohortes de Gestión para el Desarrollo y de la Especialización en Desarrollo y Políticas Públicas, reafirmando el compromiso provincial con la formación de líderes y técnicos capacitados para afrontar los desafíos actuales.

Gestión para el Desarrollo

Este programa está dirigido a jóvenes con vocación de liderazgo o que ocupen roles de decisión en sus ámbitos. Basado en el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas en gestión pública y sectores productivos estratégicos, busca construir una comunidad federal de líderes capaces de diseñar e implementar proyectos que beneficien tanto a sus provincias como al país.

El objetivo principal es brindar perspectivas actuales y herramientas modernas que permitan formular políticas públicas innovadoras y responder a los desafíos actuales. Además, promueve la integración, la transversalidad y el trabajo colaborativo, atendiendo las diversidades y fomentando vínculos sólidos entre los participantes.

En esta edición, tres proyectos fueron presentados por Formosa, destacándose “Ibopé Pará: El árbol para comer”, elegido para participar en el Ideatón realizado en la Semana de Integración Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual fue presentado ante más de 350 jóvenes de todo el país.

Ibopé Pará: El árbol para comer

Este proyecto fue desarrollado dentro de la temática de inserción territorial propuesta por el programa, abordando la problemática de la contaminación del fruto del algarrobo, árbol del cual se obtiene la harina de algarroba, una materia prima ampliamente utilizada en la provincia.

“El programa fue una experiencia muy positiva. Cuando me plantearon la posibilidad de participar, no llegué a dimensionar lo integral que iba a ser. Las clases magistrales de alto nivel y las jornadas de integración que se realizaron en nuestra provincia me hicieron tomar conciencia de la importancia de las políticas públicas”, destacó Cristhian Yagataló, integrante del proyecto que se desarrolla profesionalmente en el CEDEVA de Laguna Yema.

Asimismo, expresó su satisfacción por haber sido seleccionados para participar en el Ideatón, calificándolo como un reconocimiento al esfuerzo realizado. “Estoy muy agradecido al programa, a la Provincia, al coordinador del CEDEVA que me brindó esta oportunidad y a todo el equipo por su apoyo y acompañamiento durante toda la formación”, concluyó.

Por otro lado, Fernanda Bogado, otra integrante del proyecto, destacó: “Fue una experiencia increíble llena de conocimientos adquiridos sobre políticas públicas y la importancia de hacer política para transformar realidades. Quedó demostrado que en Formosa, a pesar de ser una provincia joven, no solo contamos con los recursos necesarios sino que también con un gran capital humano, jóvenes profesionales comprometidos con su tierra, y con lograr un país más federal y un Estado presente”.

Fernanda, quien trabaja en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), declaró que “es un honor haber sido convocados entre 400 jóvenes de todo el país y haber sido seleccionado entre más de 84 proyectos. Ibopé Pará no solamente tiene como objetivo mejorar el proceso productivo de la harina de algarroba, sino también revalorizar un producto hecho con manos formoseñas, resaltando nuestra cultura multiétnica y pluricultural, con una visión de transformación y avance”.

Semana de Integración Federal

La Semana de Integración Federal se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del 20 al 22 de noviembre y contó con la participación de gobernadores, becarios y participantes de programas del CFI. Durante el evento, se desarrollaron paneles y talleres para trabajar en una Agenda Federal de Desarrollo enfocada en desafíos como el cambio climático, la transformación tecnológica y la inserción territorial.

También se realizó el panel de gobernadores y el Ideatón Federal, en el cual participó el proyecto "Ibopé Pará" de nuestra provincia.

La jornada final se centró en charlas sobre liderazgo y rondas de vinculación, fomentando la creación de redes entre jóvenes líderes de diversas provincias para colaborar en proyectos futuros que impulsen el desarrollo del país.

Especialización en Desarrollo y Políticas Públicas

Este programa complementa las acciones formativas del CFI, y aporta un enfoque riguroso sobre el diseño y la gestión de políticas de desarrollo social y productivo en las provincias.

Desde la especialización se busca jerarquizar la administración pública provincial y formar profesionales capaces de abordar desafíos desde una perspectiva regional y nacional. Además fomenta una visión integral del desarrollo económico y social, considerando los vectores de crecimiento, la realidad regional y los espacios de interacción con el Estado Nacional.

Balance y puesta en común

El encuentro del ministro Ibáñez con los participantes permitió un valioso intercambio de ideas. “Estos programas son herramientas estratégicas que permiten capacitar tanto a quienes gestionan el sector público como a quienes lideran el sector privado, fortaleciendo las capacidades locales y promoviendo un país más grande y justo. Con estas acciones, seguimos apostando al crecimiento, a la planificación como eje transformador y a la formación de actores comprometidos con sus comunidades”, destacó el titular de la cartera económica provincial.

De esta manera, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Economía, reafirma su compromiso con la formación de recursos humanos y el fortalecimiento institucional, consolidando su participación activa en las iniciativas del CFI.