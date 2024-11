Dia Internacional de la Tolerancia: Jorge Jofré: “La tolerancia es el arma de la paz”

En vísperas del Día Internacional de la Tolerancia, el intendente Jorge Jofré instó a las y los formoseños a “seguir practicando la concordia con gestos y actitudes que permitan mantener la paz social que por suerte todavía nos destaca como provincia a nivel nacional”.

“La Argentina necesita que el respeto y la tolerancia se eleven por encima de las diferencias políticas o de cualquier otra índole, porque sin respeto y sin tolerancia la comunidad organizada no es posible, y menos aún es posible vivir en armonía y con tranquilidad”, expresó el jefe comunal.

Con respecto a las situaciones conflictivas que se producen a diario, Jofré consideró que “nos fuerzan a poner en práctica esa gran virtud que es la tolerancia, que es la capacidad de aceptar y escuchar, ejerciendo respeto y consideración hacia los demás”.

“Se trata -agregó- de admitir en el otro una manera de ser y de obrar distinta de la propia, aceptando puntos de vista diferentes y que, en muchos casos, no coinciden con los nuestros”. E incluyó aquí el respeto a la diversidad, “uno de los puntales en nuestra gestión al frente de la Municipalidad de Formosa”, afirmó.

Al explayarse, subrayó que la tolerancia “es un valor muy necesario en estos días para desarrollar relaciones interpersonales que puedan asegurarnos una convivencia en paz. Es a todas luces una virtud de enorme trascendencia, que al practicarla nos aleja de los enfrentamientos y de la violencia que están tan presentes hoy en día en otras latitudes, tanto en distintas partes del mundo como dentro de nuestro propio país”, puntualizó.

Y ahondó en el tema parafraseando al célebre pensador y político indio Mahatma Gandhi: “Él solía repetir incansablemente en sus discursos que ´dado que el mal sólo se mantiene por la violencia, es necesario abstenerse de toda violencia`. Lamentablemente en estos días, la intolerancia está produciendo guerras y otros innumerables hechos de violencia en el mundo”.

“El no aceptar opiniones o ideas de los demás que no coinciden con las propias y el no ceder en la defensa de intereses personales o corporativos son muestras de la intolerancia que trae como resultado la violencia, y la consecuencia de ésta es la discriminación dirigida hacia grupos o personas por el simple hecho de que piensen, actúen o simplemente sean diferentes”, señaló Jofré.

Y concluyó: “La tolerancia es el arma de la paz, pues nos ayuda a combatir la violencia”.