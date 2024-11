Los jubilados aún no pueden retirar sus remedios ante cambio de sistema de receda de Pami

Un cambio en el sistema de validación de recetas médicas de PAMI implementado este mes de noviembre continúa generando complicaciones en la entrega de medicamentos a jubilados y pensionados en distintas farmacias de Formosa y de todo el país. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, en contacto este viernes 8 con el Presidente de la Federación Farmacéutica de Formosa Farm. Ernesto José Morales, confirmó que el inconveniente persiste y en consecuencia los adultos mayores se quedan sin medicamentos y continúan siendo los perjudicados, “sin que exista fecha confirmada para la resolución de las fallas en el Sistema de Validación de Recetas Médicas del PAMI”. Es por ello que, se reiteraron con carácter de urgente los pedidos de intervención al Ministro de Salud de Nación Dr. Mario Iván Lugones y al Titular del PAMI Dr. Esteban Leguízamo, con el objetivo de que arbitren las medidas necesarias para que el sistema validador funcionen correctamente y permitan completar los trámites necesarios en las farmacias”. El cambio en la validación hace que sea “muy lenta cada transacción, con recetas que no aparecen, donde los datos que tenía la anterior plataforma, la nueva no los posee o no han migrado, con lo cual las recetas han quedado en el aire” y si bien desde el PAMI anunciaron que están trabajando para subsanar el inconveniente, las personas de la tercera edad no pueden acceder a la medicación que necesitan. Normalmente, los médicos del PAMI indican las recetas por tres meses y muchas de estas se han perdido. La gente se encuentra con que no tiene sus recetas en la plataforma y también se les ha generado un caos a los médicos de cabecera porque se ha recargado todo el sistema. El caos hace que muchos afiliados tengan que irse de la farmacia sin poder acceder al medicamento, y es por ello que en algunas farmacias se está sugiriendo a los afiliados del PAMI, que necesitan medicación urgente, que concurran en los horarios que no son pico, esto es en el horario de apertura de la farmacia o al horario de cierre y ahí en esos momentos se puede bajar la receta. En tanto las cámaras farmacéuticas, como la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y la Federación Farmacéutica (Fefara), advirtieron que el cambio en el sistema está afectando gravemente el servicio que las farmacias brindan a los jubilados. En un comunicado conjunto, indicaron que los problemas se traducen en demoras significativas o, en algunos casos, la imposibilidad de despachar los medicamentos. En la implementación de este cambio tecnológico dispuesto por el Instituto se ha generado una importante cantidad de dificultades a la hora de atender al jubilado en el mostrador de las farmacias en todo el país, y esas dificultades persisten al día de hoy. En esa línea, detallaron que “esas dificultades se traducen en sustanciales demoras o impedimento en la dispensa de medicamentos, inconvenientes para la localización de recetas electrónicas, y otras circunstancias puntuales que hacen a una significativa merma en la calidad de servicios que nuestras farmacias acostumbran a brindar a los afiliados al PAMI”.