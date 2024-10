Vera sostuvo que con el pedido de intervención federal, la oposición “certifica su inutilidad y frustración”

Advirtió que “al darse cuenta de que no pueden convencer a nadie en Formosa y que no logran los objetivos que quieren, deciden salirse del campo democrático”.

El diputado provincial del Partido Justicialista, Rodrigo Vera, calificó de “lamentable” la actitud del senador Francisco Paoltroni y de otros dirigentes de la oposición local, de pedir la intervención federal de la provincia. Además, sobre la decisión del Gobierno nacional de no intervenir en el tema de la reforma constitucional en Formosa, remarcó que “ellos no dicen eso por generosidad, sino porque la Constitución argentina es muy clara: las provincias son autónomas, se dan sus propias Constituciones, sus propias autoridades y el Gobierno federal no tiene nada que hacer en cuestiones locales”.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el legislador del Justicialismo señaló que “el jueves pasado fue un día importante porque el pueblo formoseño le ganó a la agrupación ‘Indignemos a los porteños’. Esa oposición formoseña, que su única forma de hacer política es tratar de armar escándalos para que desde Buenos Aires nos impongan nuestro destino, nuestro gobernantes, nuestras instituciones”, lamentó.

Con respecto a la sesión, señaló que ese día “logramos sancionar una ley que envió al Poder Ejecutivo que ni más ni menos declara la necesidad de reforma de la Constitución para actualizarla a estos tiempos”.

En ese sentido, recordó que “han pasado más de 20 años de la reforma anterior, y en ese tiempo han sido más de 12 las provincias argentinas que han llevado adelante estos procesos de reforma y creo que es un debate que nos tenemos que dar hoy los formoseños para tener más herramientas y más derechos para poder enfrentar este nuevo mundo que nos toca y discutir todos los temas”.

El diputado Vera significó el hecho de que “la convocatoria del gobernador Gildo Insfrán ha sido abierta, se pueden discutir todos los temas previstos en la Constitución de cara a la gente, con votación por parte de la sociedad, escuchando y recibiendo propuestas y eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses cuando el Gobernador convoque elecciones”.

Acerca de la actitud de sectores opositores que reclaman públicamente una intervención federal a la provincia, sostuvo que en este caso “la oposición muestra un certificado de inutilidad y de frustración, porque al darse cuenta de que no pueden convencer a nadie en Formosa y que no logran los objetivos que quieren, deciden salirse del campo democrático”.

“Ellos, que tanto hablan de democracia, buscan que desde Buenos Aires se digiten los destinos de Formosa, ya sea tres tipos sentados en la Corte Suprema o a través de una intervención federal, que básicamente es anular el federalismo y las instituciones locales para que desde Buenos Aires nos impongan las autoridades”, rechazó tajante.

En este punto, consideró que “ese sector tiene que entender que, así como la Argentina no es colonia y es un país soberano, Formosa no es un territorio nacional. No queremos que desde Buenos Aires nos digiten nuestra vida, porque hace mucho tiempo tenemos puestos los pantalones largos”.

“Los formoseños somos dueños de nuestro propio destino y decidimos nuestro presente y nuestro futuro, nuestras autoridades y nuestras instituciones. Eso es lo que votamos el jueves y es lo que el pueblo formoseño va a refrendar con su voto y su decisión soberana”, vaticinó.

Sobre el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, de que el Gobierno nacional no va a intervenir en la decisión de Formosa de reformar su Constitución, el legislador afirmó que “es así, y ellos no lo dicen por generosidad, sino porque la Constitución argentina es muy clara: las provincias son autónomas, se dan sus propias Constituciones, sus propias autoridades y el Gobierno federal no tiene nada que hacer en cuestiones locales”.

“Por lo tanto –enfatizó-, nosotros estamos convencidos de que Formosa tiene un sistema político republicano que ha madurado a lo largo del tiempo con mucha participación popular, con la gente votando cada dos años. Es el sistema que tenemos que defender. No aceptamos interferencias de personas o de instituciones de afuera que no tienen nada que hacer acá porque la Constitución así lo manda”, subrayó.

“Nosotros estamos convencidos de que el pueblo formoseño es lo suficientemente sabio y maduro para ser dueño de su propio destino y no son criaturas que tienen que ser llevadas de la mano por porteños, como es lo que quiere la oposición formoseña porque, en definitiva, es su único proyecto político”, sostuvo.

Y marcó que, en este escenario político, en la provincia “queda claro que los dirigentes de la oposición no hablan con la gente, no caminan los barrios y tampoco estudian, como demostraron en la sesión del jueves”, por lo que “lo único que les queda es pedirle por favor al presidente Javier Milei, en una actitud lamentable, que intervenga en la provincia de Formosa”.

“Lo dice (el senador Francisco) Paoltroni en su enorme ignorancia, lo dicen los diputados de la oposición local, pero el pueblo formoseño sabe exactamente quién es quién y por eso no es casualidad de que el gobernador Insfrán haya ganado con el 70% de los votos”, concluyó el diputado provincial del PJ.