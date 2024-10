Gonzalez: “Cuando el Gobernador expresa algo de manera pública y contundente es porque tiene las certezas de que es verdad”

Durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en su discurso, se refirió a la presencia de servicios de inteligencia de las fuerzas federales, que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación. Al respecto, Insfrán firme sostuvo que “vengan”, asegurando “no van a encontrar nada”.

En ese marco, el ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, Jorge Gonzalez, Bien, en diálogo con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó que “esto tomó estado público en esa expresión del Gobernador tan firme y contundente, en el discurso del 17 de octubre”.

Subrayó que “él (Gildo Insfrán) expresó de manera contundente la presencia de agentes de inteligencia en nuestra provincia, que lejos de hacer inteligencia criminal, que es lo que deberían de realizar, están haciendo otro tipo de inteligencia”.

“Tenemos que tener en cuenta que cuando el gobernador Insfrán expresa algo de una manera pública y tan contundente, es porque tiene las certezas firmes de que lo que dice, es la verdad”, aseguró.

De este modo, Gonzalez consideró que “eso nos deja muy claro en qué situación es la que nos estamos moviendo y a qué situación nos están queriendo conducir”, en referencia a las decisiones del Gobierno nacional.

E insistió en que “el Gobernador nunca va a decir algo si no está seguro o no está debidamente documentado de lo que expresa y manifiesta”, al mismo tiempo que expuso: “Es tan contundente lo que dice, que no hay ni una palabra respecto de sus expresiones, por parte de ninguna voz oficial, ni de las fuerzas federales, ni del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

Además, el Ministro explicó que “el trabajo de inteligencia en la Argentina está enmarcado en la Ley de Inteligencia Nacional, que se complementa con la Ley de Seguridad Interior”, entonces “ahí están establecidos los marcos normativos a los cuales nos tenemos que ajustar quienes tenemos algún tipo de responsabilidad en materia de seguridad, y dentro de la seguridad un aspecto relevante e importante es el trabajo de inteligencia criminal”.

Expuso que “esa es una tarea sumamente importante porque de esa manera uno trabaja, en primer lugar, la prevención del delito; y, en segundo lugar, si este delito se produce, trabajar en la investigación para la dilucidación de quiénes son los responsables”.

Y recordó que “las fuerzas de seguridad tienen vedado realizar todo tipo de inteligencia o espionaje de carácter político”.

Asimismo, sostuvo que “las personas que vienen a hacer esa tarea nos subestiman, llegan con prejuicios y consideran que somos poco capaces de darnos cuenta por donde están pasando las cosas”.

Por eso, al finalizar, Gonzalez marcó como fundamental “no renunciar a tener el sentido crítico, juicio crítico, porque si no, nos convertimos en meros instrumentos o marionetas de otro tipo de personas, y eso es algo delicado, porque eso significa una pérdida de la libertad de la persona”.