En el día mundial de la salud mental se denunció que un tercio de los argentinos no recibe la ayuda necesaria

Gialluca señaló que, en estos 10 meses de gobierno nacional, se han tomado medidas concretas que, agravaron la situación de acceso a la Salud Mental, entre ellas: aumento desmedido del precio de los medicamentos y de las cuotas de prepagas, cierre de la obra pública, incluyendo la sanitaria, amenaza de eliminación masiva de pensiones de discapacidad, recortes a las provincias, que son las que sostienen la totalidad del sistema de atención y, desfinanciamiento de las universidades que, forman a los profesionales en grado y posgrado-

Al recordar el Día Mundial de la Salud Mental, fecha que busca promover la sensibilización y la lucha contra el estigma hacia los problemas de salud mental, enfatizando la importancia del bienestar emocional en la vida cotidiana, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que la misma en argentina es un asunto pendiente y que, conforme a estudios de la OMS y la UBA, 1 de cada 3 personas mayores de 20 años en el país, presenta algún problema de salud mental, siendo los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo los más comunes. La estigmatización y el aislamiento de las personas que padecen estos trastornos siguen siendo comunes, lo cual, se traduce en una escaza integración social y en un acceso limitado a servicios de salud adecuados, al margen de lo que establece la Ley Nacional Nº 26.657 de Salud Mental, la cual, garantiza derechos fundamentales para quienes padecen trastornos mentales, promoviendo la atención en comunidades y no en hospitales psiquiátricos, donde el aislamiento solo agrava la situación. En nuestra Provincia, en el Hospital Distrital Nº 8, se trabaja con una mirada interdisciplinaria, además, de existir una -Residencia de Salud Mental- donde surgen los profesionales que, luego trabajan en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en otros establecimientos. Con este motivo, Profesionales y Administrativos de la Defensoría del Pueblo, participaron de un “Curso de Primeros Auxilios Psicológicos” dictado por el Director de Salud Mental y Prevención de Adicciones del M.D.H. Lic. Marcelo Kremis, con el objetivo de proporcionar conocimientos en el desarrollo de habilidades básicas, para brindar apoyo emocional inmediato a las personas afectadas por una emergencia, haciendo especial hincapié en el flagelo del suicidio. Durante la disertación, el Dr. Kremis, resaltó que la Salud Mental no se limita a la ausencia de trastornos mentales, sino que también implica tener habilidades para contrarrestar problemas complejos que son abordados a través de respuestas integrales. Señaló también, la necesidad de señalar algunos mitos, como: * Que quienes padecen un problema de salud mental “están locos”, esto es falso, dado que, según la OMS, 1 de cada 4 personas que vive en las grandes ciudades necesita o necesitará apoyo psicológico durante su vida. * “Hablar de suicidio aumenta su riesgo”, cuando en realidad hablar de suicidio libera a la persona que lo piensa. Hablar de esto, de forma adecuada sensibiliza a la población, disminuye el estigma y promueve la prevención. * “Quienes amenazan con suicidarse no se suicidan, sólo quieren llamar la atención”. No siempre, además en medio de estas llamadas de atención, puede ocurrir un accidente. Con este acto la gente está pidiendo ayuda y, si considera que ya no tiene más herramientas, este hecho no se debe devaluar, sino entenderlo como un llamado de atención extremo. * “El que se quiere matar no lo dice, y el que lo dice, no lo hace”. En su mayoría estas personas manifiestan sus propósitos y dejan indicios de que lo van a hacer. En lo relacionado a la Valoración del Riesgo de la Persona Afectada: * En el Nivel de Riesgo Leve que incluye pensamientos de muerte sin plan, intención o comportamiento y angustia esperable a lo vivencial, se puede recomendar la ayuda de un profesional de salud mental, inclusive acompañar a gestionar un turno para la atención en crisis. * En el Nivel de Riesgo Moderado, donde existe una ideación suicida con plan, pero no hubo intento o comportamiento y la persona presenta reacciones cognitivas o emocionales que afectan su funcionamiento habitual, se debe brindar contención y llamar a la Línea 107 SIPEC. * En el Nivel de Riesgo Alto, donde se evidencia el intento de suicidio potencialmente letal, existe la ideación persistente con firme intención de ensayo suicida, existiendo ingesta de sustancias tóxicas, presencia de autolesiones o riesgo de caída al vacío, debe comunicarse a la Línea 107 SIPEC, acompañar a la persona hasta la derivación, articular y garantizar la llegada a la guardia, no dejándola sola a la persona en ningún momento.