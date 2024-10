Durante un control de rutina en la RN 86, la Policía detectó irregularidades en el traslado de animales

• Ante infracciones al Código Rural y el Código de Faltas de la Provincia de Formosa, se inició una causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de esa localidad





Efectivos de Subcomisaría La Madrid, apostados sobre la Ruta Nacional 86, detectaron que una camioneta que transportaba un tráiler, circulaba de noche sin luces reglamentarias, con cuatro porcinos sin DTE y boleto compra venta sin visado del SENASA, que son obligatorias y exigidas conforme legislación vigente.

Este miércoles, minutos antes de la 01:00 horas, efectivos de la fuerza provincial se ubicaron sobre la Ruta Nacional N° 86, a la altura del kilómetro1676, en el acceso al Paraje La Madrid, desplazaron conos lumínicos sobre la cinta asfáltica, contando los uniformados con chalecos reflectantes y linternas, para realizar un control de vehículos y personas, conforme facultades conferidas por la Ley 428.

Durante el operativo, detectaron que una camioneta Toyota Hilux que transportaba un tráiler sin luces reglamentarias y sin dominio colocado.

Se le solicitó que estacione a un costado y se identificó a las tres personas que se encontraban en el interior: el conductor de 42 años, otro hombre de 39 y una mujer de 37 años.

Luego se le solicitó las documentaciones exigidas por la ley para el transporte de animales (cuatro porcinos), del rodado y el tráiler; entregando sólo su licencia de conducir y la cédula de identificación de la camioneta.

En tanto, no contaba con DTE y el boleto compra - venta que exhibió no estaba visado por autoridad competente (SENASA). Por otra parte, no tenía la documentación del tráiler y tampoco tenía luces reglamentarias para circular.

Ante las irregularidades detectadas, se procedió al secuestro de los animales y el tráiler, hasta tanto se pueda establecer la procedencia y justifique la propiedad de los animales, ante la carencia de documentaciones obligatorias.

Al respecto, se inició una causa contravencional por Infracción al Código de Faltas de la Provincia de Formosa y al Código Rural Ley N° 1440, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de esa localidad.

Procedimientos como este, son de vital importancia para evitar la comisión de ilícitos en zona rural, el transporte de animales para faena o comercialización, sin contar con los recaudos necesarios de salubridad bromatológica que avalen el estado de los animales y la carne para consumo humano.

Por otra parte, los operativos fortalecen las políticas públicas de seguridad, conforme directrices del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, en consonancia con el Comando Superior, que se implementan en todo el territorio provincial, con la finalidad de evitar delitos de abigeato, con especial énfasis en zona rural.