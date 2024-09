Monotributo Social: sólo el 5% de los beneficiarios se reempadronó

De acuerdo a datos oficiales, solo el 5% de los titulares de Monotributo Social se reempadronaron, tal como solicitó el Ministerio de Capital Humano, organismo dependiente del Gobierno nacional.Se trata de un trámite obligatorio y gratuito que deben realizar los monotributistas sociales pertenecientes a distintos programas sociales para poder mantenerse en esta categoría tributaria. El plazo vence el 30 de septiembre.Al buscar una explicación a esta escasa convocatoria, se desprende que al continuar en el Monotributo, el beneficiario acepta que a partir del mes de octubre pagará el 50% del aporte de obra social, tanto personal, como de cada uno de sus adherentes.Este requisito excluyente tendrá “graves efectos”, consideró el contador Ricardo Fischer, subsecretario de Economía Social, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).Explicó que los beneficiarios tanto de Acompañamiento Social como de Volver al Trabajo perciben un beneficio de $78 mil, mientras que el costo de la obra social se ubica en $6900 por persona.“La gente no tiene para pagar esto, solamente se reempadronó un 5%. Esto significa que al 30 de septiembre la persona que no se reempadronó, el Ministerio del Capital Humano le dará la baja del Monotributo”, lamentó el funcionario, por lo que volverá “a ser una persona completamente en negro, sin ningún tipo de beneficio social y sin posibilidad de acceder a una obra social”.Señaló que la medida tendrá otra implicancia más grave aún, con impacto en las obras sociales, y una posible quiebra por fuga de asociados. “Al quebrar estas obras sociales, se van a quedar sin obra social los otros monotributistas que sí se reempadronaron”, alertó.Consideró que las proyecciones indican que “con mucha suerte” el empadronamiento alcanzará al 20% de los beneficiarios, quienes tienen la posibilidad de hacerlo en forma personal en la oficina de ANSES; o bien en el Ministerio de la Comunidad o en el de Economía, en Maipú 33.Impresión de facturasDenunció Fischer que el panorama no mejora para el sector, ya que además a partir del mes de octubre deberán concurrir a la AFIP, para conseguir una clave para la impresión obligatoria de facturas. “Los obligan a que aparte de cobrar el subsidio tienen que trabajar en forma independiente y emitir al menos una factura al mes”, comentó y agregó que “si durante seis meses la persona no emitió factura lo sacan del Monotributo sin posibilidad de volver y probablemente con alguna sanción económica”.