Locutor oficial de la Municipalidad, nominado a los Premios Iberá 2024

El locutor formoseño Osvaldo Coronel fue nominado por la organización de los Premios Iberá 2024 en la categoría de "Mejor conductor". El concurso, que fue presentado en la ciudad de Formosa el pasado 21 de agosto, promueve el diseño del arte, la cultura y el trabajo social.

La premiación se realizará el próximo 29 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad Corrientes. Cabe destacar que está abierta la votación pública por redes sociales, en las distintas categorías.

Osvaldo Coronel, formoseño, egresado del Instituto Superior Profesorado de Artes de Formosa (ISPAF) con el título de Locutor Nacional, con habilitación del ISER y que es el locutor oficial de la Municipalidad de la ciudad de Formosa, comentó la emoción que siente por este reconocimiento a su trabajo.

"Lo primero que sentí cuando me enteré de mi nominación fue una gran sorpresa. Que te tengan en cuanta para uno de los premios más importantes de la región, la verdad que me puso muy contento porque se te vienen mil cosas a la cabeza, pensando en el trabajo que uno viene haciendo y que el reconocimiento venga desde afuera de la provincia es sinceramente grato y sorprendente. Los que nos dedicamos a este trabajo buscaos constantemente ir creciendo día a día, y en mi caso, mi trabajo se vio muchísimo más valorizado cuando yo ingresé a trabajar en la Municipalidad. Aparte de ser locutor de la parte ceremonial, también soy encargado de los festivales que realiza el municipio. Eso me llevó a ser más conocido y obviamente me ayudó un montón a crecer como profesional", destacó.

"Realizando trabajos sociales ya llevo más de 15 años, y acá con la Municipalidad, que fue cuando comenzó la gestión del Ingeniero Jofré y empecé a conducir los eventos organizados por el municipio, me dio la posibilidad de yo forme parte de las locuciones y presentaciones de cada uno de los eventos, y eso tuvo todo que ver con mi presente nominación", relató más tarde.

Respecto a cómo desarrolla su actividad, Coronel aseguró que “lo que más disfruto de este trabajo es el estar en contacto con la gente, que la gente responda a lo que vos vas haciendo y diciendo durante una animación, y tener el apoyo de la gente en cada escenario y que se entusiasme por lo que uno hace... eso es lo que más me satisface y me da alegría porque este trabajo me encanta, siempre me encantó y estoy muy contento por eso".





"Quiero agradecerle a la gente por el apoyo y ojalá pueda volver con el premio, ya que soy el único formoseño en la terna, así que ojalá se me dé. Y como consejo a todos aquellos que les gustaría seguir esta profesión, les podría aconsejar lo siguiente, primero que nada, te tiene que gustar, en mi caso, algo que se dio desde que soy chico, y segundo, hay que mantener siempre la humildad y no olvidarte de las personas que te dieron una mano y de la familia. Entre la conjugación de humildad y talento, todo se puede lograr", cerró.