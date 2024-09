Desde el interbloque de UXP proponen declarar la "emergencia productiva" para las MIPYMES

Fue en un encuentro de representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas y senadores de Unión por la Patria. Se trata de un proyecto de Ley de las senadoras Nora Giménez y Alicia Kirchner. También, se analizó otra iniciativa de su compañero de bancada Marcelo Lewandowski.Buenos Aires, septiembre 3.- En el marco de un encuentro con representantes de agrupaciones de micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país, las senadoras Nora Giménez (Salta) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) dieron a conocer un proyecto de ley para declarar la Emergencia del sector MiPymes. Además, su compañero de bancada Marcelo Lewandowski explicó su iniciativa de Inversiones Productivas, para fomentar el desarrollo y la competitividad de ese tipo empresas a partir de incentivos fiscales y financieros.Con el foco en que, sin Pymes, no hay desarrollo posible, el presidente del Interbloque, José Mayans, encabezó el encuentro en el que participaron representantes de la Confederación Federal de Pequeñas y Medianas Empresas; la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA); Industriales Pymes Argentinos (IPA); Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), ProTejer y Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).También estuvieron presentes los senadores José Neder, Silvia Sapag, Sergio Leavy, Carlos Linares, Eugenia Duré, Florencia López, Lucía Corpacci y Teresa González.Desde el sector empresario expresó preocupación por la caída del consumo y el aumento de los costos fijos de sostenimiento y los de producción, en especial por el incremento de las tarifas de energía. Y se planteó un panorama desalentador en distintos rubros como por ejemplo el manufacturero y el alimenticio, señalados como los más afectados.Por su parte, las senadoras Kirchner y Giménez explicaron que su proyecto de Ley de Emergencia Pymes declara “la emergencia productiva, económica y financiera de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs)”, que establece la suspensión de ejecuciones, la eliminación del pago de derechos de exportación, la exención de los impuestos a las Ganancias y a los débitos y créditos bancarios.La propuesta también establece medidas para la promoción del empleo, ya que, durante la emergencia, las MIPyMES que contraten nuevos trabajadores y trabajadoras, de entre 18 y 35 años de edad, gozarán del beneficio de reducción del cincuenta por ciento del pago de contribuciones patronales vigentes.Al respecto, la senadora Kirchner señaló que el objetivo es “trabajar para sostener el empleo que generan estas más de medio millón de pequeñas empresas, que son el sustento de muchas familias en todo el país. En particular, en Santa Cruz hay más de cuatro mil empresas que, en caso de desaparecer, provocarían un inmenso deterioro en la provincia porque en la generación de empleo son fundamentales”.A su vez, la senadora Giménez advirtió que muchas MiPymes atienden el mercado interno y son centrales “en esta situación económica, donde prácticamente los sectores masivos perdieron la capacidad de consumo y no llegan al 15 de cada mes. Con esta propuesta tomamos el compromiso de seguir trabajando con las pymes en diálogo permanente”. Y agregó:”Frente a las políticas de concentración económica y transferencia al sistema financiero, las PyMes no se pueden sostener solas, necesitan de un mayor involucramiento del Estado”.A su turno, el senador Lewandowski comentó que su proyecto de Ley de Inversiones Productivas es “un esquema de incentivos fiscales y financieros para todo el entramado industrial argentino y las distintas cadenas de valor” y aseveró que “la salida de la Argentina es con industrialización, valor agregado en origen y creación de trabajo. Esa es la forma de salir de los números y pobreza que tenemos, con un país industrializado”.El legislador santafesino resaltó que su propuesta busca “impulsar las capacidades que tiene cada una de las provincias, a diferencia del RIGI que es una mera cuestión extractivista y de primarización de la economía, que no le deja nada al país”.Entre los dirigentes PyMES presentes estuvieron: Marcelo Fernández de CGERA, Mauro González (Confederación General Pyme), Sonia Cavallini (IPA), Alejandro Bestany (MONAPY), Pedro Bergaglio (ProTejer), Leo Bilansky y Xavier Escalada (ENAC), José María Fumagali (Movimiento Productivo 25 de Mayo), Adrián Palacios de Quiosqueros, Daniel Acuña y Fabián Hryniewycz (Confederación General de Almaceneros).