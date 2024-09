Categórico rechazo a expresiones de Sturzenegger sobre la obra pública: “Tienen poco que ver con el desarrollo de una Argentina federal”

El presidente de la Unión Industrial de Formosa, Jorge Antueno, se refirió a las desacertadas declaraciones que realizó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, quien afirmó que “la obra pública no vuelve más”.En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), dijo que “fueron expresiones bastante dañinas para el norte argentino” y reprochó que “tienen poco que ver con el desarrollo de ser una Argentina federal”.En contraste, planteó que “tenemos que ir por la valorización del ser humano, de desarrollar fuertemente la industria argentina, con los servicios como corresponde y no solamente mirar de la General Paz para Capital Federal, porque eso no es entender la Argentina productiva”.A su vez, al analizar el contexto nacional y las políticas que viene implementando la actual gestión libertaria, afirmó que “en como se viene planteando el tema, se ve a las claras el manejo solo con algunos grupos concentrados que son muy importantes y grandes en el país. Es decir, hay cuatro o cinco industrias, dejando de esta manera afuera lo que es la política hacia la pequeña y mediana empresa”.En ese sentido, hizo hincapié en que “tenemos que ir por una nueva Ley PyME, por un sistema laboral acorde y moderno a estos tiempos productivos”, ya que “hay mucho que trabajar”, teniendo en cuenta que “en siete u ocho meses del Gobierno de Javier Milei se ha destruido una barbaridad”.“Ese no es el camino –dilucidó-. Y los resultados están a la vista”, con miles de empresas cerradas, advirtió. “Estamos hablando de operarios, de obreros, de calidad del ser humano, del desarrollo de la Argentina y por todo ello creo que este no es el camino correcto para la Nación”, afirmó.En cuanto a nivel provincial, Antueno aseveró que “en Formosa cuando se habla de obra pública es prácticamente una economía circular”, porque a través de ella “se desarrolla la empresa constructora, se toman empleados y trabaja todo el entorno comercial”.“Tiene una dinámica diferente y es eso lo que hay que cuidar”, cerró.