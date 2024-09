Capra informó sobre los cambios en el monotributo y sugirió hacer los aportes previsionales

El director de Asociativismo de la Subsecretaría de Economía Social dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Javier Capra, conversó con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) sobre el aumento de hasta 300% que sufrieron los trabajadores monotributistas y lamentó que muchos enfrenten deudas y vuelvan al trabajo informal.

“Todas las entidades de Economía Social son aquellas que, en función al trabajo personal de sus asociados, tanto en cooperativas y consorcios de cooperación, son los que ejercen la fuerza laboral de la entidad. Y en función a ellos también están obligados a tributar”, indicó.

Y profundizó: “Pero son las únicas entidades jurídicas reconocidas que permiten que sus asociados puedan incluirse en el monotributo para cumplimentar con su deber de impositivo y también tener una cobertura de la obra social y previsional”.

En ese marco, el funcionario se apenó por las últimas medidas que se tomaron desde la sanción del paquete fiscal, contemplado en la Ley Bases, que han significado que aumenten considerablemente los importes mensuales que tienen que abonar estos asociados de su monotributo.

“Hoy en día estamos hablando de un 300% de aumento. Para la categoría más baja del monotributo pasaron de pagar de tres mil pesos a 27 mil, cuando abonan el componente completo. Era 10 mil, en ese caso y pasaron a 27 mil”, precisó.

Y ahondó: “O sea, estamos hablando de un importe muy significativo para lo que es el ingreso que están teniendo cada uno de estos asociados. Yo critiqué, y de Formosa también lo hicimos, criticamos mucho la sanción de la ley porque es como que apunta a aquellos que más ingresos tienen”.

En este punto, Capra detalló que, si bien en el monotributo era necesario que se incrementen los valores de las categorías más altas para que no sean excluidos del régimen simplificado, “no debían tocarse las categorías más bajas”.

“Acá lo que hubo fue una recategorización por superior de todas las escalas. Podrían tranquilamente haberse agregado categorías hasta la Z, hoy la tenemos hasta la H, pero no necesariamente tiene que ser así, ninguna norma lo establece. Podrían haberse agregado nuevas categorías para suplir esto y no tener que agravar a los más pequeños con mayores impuestos”, consideró.

En cuanto al monotributo social, el responsable del área, señaló que “sufrió varios cambios” y destacó al bloque de Unión por la Patria “que fue el primero que se plantó porque lo querían eliminar”.

“En una primera instancia, en el proyecto de ley, el monotributo social dejaba de existir. Luego de una serie de gestiones, tanto en diputados como en senadores, en la cámara baja se había conseguido una prórroga por 90 días y en senadores directamente se decidió mantener el monotributo social”, recordó.

Y fundamentó: “Lo que pasa con el monotributo social es que se vio afectado con las nuevas escalas que está habiendo y también vio aumentado el monto mensual que deben afrontar. Además, se triplicó, estaban pagando aproximadamente tres mil pesos y hoy están pagando cerca de siete u ocho mil pesos por mes para el monotributo social”.

Por otra parte, Capra rescató que, si bien no se aplica directamente a los asociados que tienen las cooperativas y las mutuales por más que tengan el monotributo social, “hay un monotributo social para aquellos que son beneficiarios de lo que eran los planes sociales que cada vez hay menos”.

“Los que mutaron, por ejemplo, el Potenciar Trabajo que tenían un monotributo específico que era sin costo, hoy en día están obligados hasta el 30 de septiembre a reempadronarse a través de la página de ANSES. Esto es algo muy importante que lo puedan hacer porque van a perder esa cobertura social que están teniendo”, advirtió.

En otro orden, hizo un llamado de atención a los monotributistas sociales para que hagan los trámites correspondientes y se acerquen a los organismos provinciales disponibles para ser asesorados, “por más que no sea su competencia”.

Porque “esto nos inculca siempre el Gobernador, que tratemos de ayudarnos, por más que no sea nuestra área específica a ver cómo podemos suplir esa necesidad que está teniendo cualquier compueblano”.

“Hoy en día nos podemos jubilar gracias a leyes que sancionaron los gobiernos peronistas sin tener la totalidad de los aportes a través de las moratorias, pero es de público conocimiento, y lo expresa siempre el presidente Javier Milei, que está en contra de los sistemas previsionales. Lo sabemos porque la principal causa del ajuste que hay en Argentina hoy es sobre los jubilados”, sostuvo.

Y finalizó: “Yo no sé si estos trabajadores de hoy en día tendrán la posibilidad de jubilarse dentro de cinco, 10, 15 años o cuando les toque, si es que no se empiezan a realizar los aportes. Y en eso el monotributo es muy importante porque es con un régimen simplificado. Si bien aumentó mucho, no sigue siendo el mayor costo, pero hay que tratar de aprovechar y generar esos aportes sobre todo por la ideología que está gobernando hoy el país”.