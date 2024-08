Solicitan al Congreso de la Nación unificaron tratamiento y aprobación de proyecto sobre tarifa eléctrica diferencial para zonas calidas

Los Organismos de la Constitución de las Provincias de Formosa y Chaco, gestionan con diversas acciones que el Gobierno Nacional establezca por ley una tarifa energética diferencial para las provincias que integran el Norte Grande-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, solicitó formalmente al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, a la Presidente del Senado, Victoria Villaruel, como así también a la Comisión Permanente de Energía y Combustible, presidida por Villaverde, Lorena, “la unificación de los proyecto ingresados hasta la fecha y que buscan establecer tarifas diferenciadas por zona de los servicios públicos de energía eléctrica, para las Zonas Cálidas, con la finalidad de reducir los precios, en atención a los altos consumos frente a los factores climáticos extremos”. Los Proyectos de “Tarifa Eléctrica Diferencial para Zonas Cálidas”, comprenden a las Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, planteándose una reducción del 30% del valor del consumo y un 50% para aquellos grupos familiares cuyo estado socioeconómico así lo merezcan. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la idea es tomar el espíritu de la Ley de Zonas Frías Nº 25.565, que fue mantenida por la -Ley Bases- y que se financia con un porcentaje de la tarifa de gas que pagan todos los hogares, comercios e industrias del país, beneficiando a unos 4,3 millones de usuarios, por lo que, el subsidio al gas a las zonas frías no se realiza mediante aportes del Tesoro Nacional, sino que surge de un recargo del 5,44% sobre el precio del gas (PIST), que es uno de los cuatro ítems que compone la factura de los usuarios antes mencionados; “orientándolo a todas las Localidades del Norte Grande que poseen altas temperaturas y donde la proporción de los ingresos destinados al pago del servicio eléctrico es de los más altos, no existiendo gas por redes en las mismas”.Consultado el Funcionario Provincial acerca del Proyecto que propone la adhesión provincial a la Ley de Energía Distribuida, el mismo señaló que, ordenando las prioridades y necesidades urgentes de la gente, el tratamiento y aprobación por el Congreso de la Nación de un Proyecto de Ley de Zonas Cálidas, traerá mayores beneficios que la Ley Nacional Nº 27.424, pues si bien apoyamos todas las acciones e iniciativas que buscan potenciar la generación de energía y que los usuarios se conviertan en productores, dentro de la actual normativa de los 3 tipos de usuarios generadores: Pequeños (hasta 3 Kw), Medianos (desde 3Kw hasta 300 KW) y Mayores (desde 300 Kw hasta 2 MW), salvo los empresarios, los sectores asalariados no poseen la capacidad necesaria para enfrentar los costos de los estudios de viabilidad, obtener la infraestructura, en su caso paneles y medidores bidireccionales, que les permitan a partir de fuentes de energía renovable, autoabastecerse y eventualmente, inyectar el sobrante a la red eléctrica. Por último, Gialluca, añadió que, el Gobierno Nacional avanza en el cierre de los -Fondos Fiduciarios-, “siendo la propia Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía a cargo de José Ignacio García Hamilton, la que anunció que el FODIS (Fondo Fiduciario para la Generación de Energías Renovables) creado en el 2017 y que tiene por objetivo otorgar préstamos y realizar aportes para instalar o fabricar bienes u obras de infraestructura vinculadas a la producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables, será eliminado al igual que el FRAO (constituido para la Recuperación de la Actividad Ovina), el Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud (CUS), que se sumarán a los ya disueltos, entre los que se encuentran el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y el FONDAGRO (Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria), entre otros.