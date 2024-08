Se realizaron en el HOCI las Jornadas del Programa Juego Responsable

Este viernes 16 de agosto, desde las 8 horas, en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI), se llevaron a cabo las Primeras Jornadas Provinciales para la Prevención de Consumos Digitales, Problemáticos y Apuestas Ilegales del Programa Juego Responsable.

Bajo el lema “Lo ilegal no es un juego”, fueron organizadas por el Instituto de Asistencia Social (IAS) y dirigidas a equipos interdisciplinarios de salud mental y a otros profesionales.

Contaron con las disertaciones de tres profesionales: el doctor Raúl Quiroga; médico especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil, la médica psiquiatra y legista; la doctora María Cecilia García, y la licenciada en Psicología Andrea Espinardi.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, el doctor Aníbal Gómez, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y declaró que “este es un encuentro organizado por el IAS sobre el uso problemático del juego, fundamentalmente el juego online”.

“Todos sabemos que hoy en día las personas tienen gran accesibilidad a la informática y a internet”, indicó, explicando que la preocupación radica en que los adolescentes y niños, ya que “el hecho de que tengan acceso a este tipo de situaciones de juego no es recomendable”, razón por la cual “lo mejor es prevenir”.

Acentuó categórico que “la mejor prevención es hablar del tema”, marcando que por ese motivo “nos juntamos distintas áreas de salud que están en los hospitales y centros de salud, junto a personal de educación”.

Destacó el hecho de que esta problemática sea abordada “desde el punto de vista de la integralidad de todas las áreas del Estado y de la población en general”, subrayando que “esta es la traducción de la comunidad organizada en el Modelo Formoseño”.

Por otra parte, el médico psiquiatra Quiroga, que se encuentra a cargo de la Unidad Coordinadora del Juego Responsable de la Asociación de Lotería del Estado Argentino, aclaró que puntualmente en esta jornada se trabajó el tema de los adolescentes y el juego online.

Explicó que el título de la capacitación de hoy “Lo ilegal no es un juego”, en realidad no sería no solo en los adolescentes, sino que la problemática está ligada a la vida online y cuestionó los pensamientos de aquellos que sostienen que “todas las personas que juegan en internet son en realidad patológicas”, afirmando que “eso está lejos de ser cierto”.

Aclaró que como profesionales, “preferimos hablar de jugadores problemáticos, jugadores sociales y jugadores patológicos, que en realidad son un porcentaje muy pequeño de la sociedad, al menos por ahora” y añadió que “cuando se habla de adolescentes no hay cifras, porque la mayoría de las investigaciones en el país se han hecho sobre la población adulta por la sencilla razón de que los menores de edad teóricamente no pueden jugar”.

Entonces, “internet es un lugar muy amplio, en donde todos navegamos y hay una oferta de juego ilegal que es muy extensa”, por lo cual “vemos con preocupación que los menores accedan a este tipo de juegos simplemente con un correo electrónico”.

También, dejó en claro que se considera que una persona tiene un problema de adicción “cuando empieza a ocupar tiempo solo en jugar y deja de lado sus actividades normales como estudiar y trabajar”, como así también, “cuando las apuestas superan el nivel de posibilidades económicas que uno gente tiene”.

En cuanto a los adolescentes, informó que “el manual de clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) marca claramente que esas conductas tienen que desarrollarse al menos por un período de tiempo que es de 12 meses”, lo que significa que “no es que porque alguien juegue exageradamente en un tiempo y en un momento determinado ya es patológico, aunque sí puede ser problemático”, advirtió.

Finalmente, aseveró que lo importante “es darles a los chicos herramientas y elementos para que puedan discernir y discutir sobre esta problemática y que los ayude a resolverlas”.

Por eso, marcó la importancia de la participación de tres organismos del Estado como el IAS, educación y salud, ya que “el primero porque controla el juego y lo regula, el segundo tiene las herramientas para poder educar y el último, para tomar el problema si éste se presenta y ayudar a resolverlo”, cerró.